Học sinh Marie Curie bị chém: Mâu thuẫn từ 2 nữ sinh

Trên đây là một trong những nội dung được ban giám hiệu trường THPT Marie Curie, quận 3, TP.HCM trình bày trong tường trình gửi Sở GD&ĐT TP.HCM về sự việc học sinh trường ẩu đả, dẫn đến thương tích.



Theo bản tường trình, sự việc bắt nguồn từ xích mích của em A.M (lớp 11, trường THPT Marie Curie) và em H.V (lớp 11 trường THPT Nguyễn Thị Diệu, quận 3).

Năm lớp 10, em A.M học tại trường THPT Nguyễn Thị Diệu và mới chuyển về trường THPT Marie Curie vào đầu năm học 2019-2020. Khoảng 18 giờ ngày 21-10, hai em kéo bạn bè đến “nói chuyện” tại góc ngã tư Lê Qúy Đôn-Ngô Thời Nhiệm.

Tại đây, nhóm của em H.V đã rượt và chém nhóm em A.M khiến nam sinh tên H. lớp 12 D3 và nữ sinh tên N. lớp 12D4 trường THPT Marie Curie phải vào bệnh viện cấp cứu. Em H. bị chém vào mặt và tay, được khâu vết thương và xuất viện cùng ngày. Còn em N. bị chém đứt gân tay, phẫu thuật tại BV Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh. Em N. đã xuất viện vào ngày 23-10 và đi học trở lại vào thứ năm ngày 24-10 nhưng vẫn chưa thể viết được.

Được biết nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa 2 nữ sinh A.M và H.V khi còn học chung trường. Vụ ẩu đả diễn ra ngoài khuôn viên trường học và còn có sự tham gia của học sinh một số trường THPT trên địa bàn TP.HCM

Về phía nhà trường, ngay khi nhận được tin báo từ phía học sinh, trường đã chủ động báo cho công an phường 7, quận 3 và cảnh sát hình sự quận 3 vào ngay sáng 22-10. Công an đã cho lấy lời khai đối với em H. tại trường và cùng với gia đình, giám thị bàn giao vụ việc cho công an phường 6, quận 3 nơi xảy ra vụ chém.

Công an phường 6, quận 3 cũng đang làm việc với em A.M và em.H.V

“Sau sự việc này, tôi sẽ có buổi trò chuyện riêng với mỗi em và gia đình để có hướng giáo dục. Với những gì đã xảy ra, các em sẽ bị kỷ luật. Nhưng mức độ kỷ luật sẽ theo quy định của Bộ GD&ĐT và thái độ sửa sai, ăn năn của các em trong thời gian tới”, ông Nguyễn Đăng Khoa, Hiệu trưởng nhà trường nói.