HS đạt huy chương Vàng Quốc tế sẽ được thưởng 200 triệu đồng

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa dự thảo về chế độ khen thưởng học sinh, giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi và giáo viên có công bồi dưỡng học sinh giỏi.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM sau 16 năm thực hiện Quyết định số 162/2004 của UBND TP, việc khen thưởng học sinh, giáo viên đạt giải trong các kỳ thi và giáo viên có công đào tạo, bồi dưỡng học sinh đạt giải trong các kỳ thi đã không còn phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của đất nước và mức thưởng hiện nay rất thấp.

Cụ thể, học sinh đạt Huy chương Vàng quốc tế năm 2004 được thưởng 10.000.000 đồng nghĩa là mức thưởng tăng gấp 47 lần so với mức lương cơ sở thời điểm đó (210.000 đồng). Hiện nay, mức thưởng chỉ còn tăng 7 lần so với mức lương cơ sở (1.390.000 đồng); mức thưởng thấp nhất cho học sinh đạt giải Nhất cấp TP là 500.000 đồng, gấp gần 2.3 lần mức lương cơ sở năm 2004, hiện nay chỉ còn tương đương 0,35 lần so với mức lương cơ sở hiện hành...



TP.HCM tổ chức Lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2019-2020. Ảnh: KHÁNH CHI

Dự thảo đã điều chỉnh tăng mức tiền thưởng cho học sinh, học viên đạt giải trong các kỳ thi cấp TP, quốc gia, khu vực, quốc tế được thưởng theo mức tăng lên từ 10 đến 20 lần so với mức thưởng quy định tại Quyết định số 162.

Cụ thể

- Giải Quốc tế :

Thành tích Mức thưởng theo Quyết định 162/2004 cho 1 giải (đồng) Đề xuất mới về mức thưởng cho 1 giải (đồng) Huy chương Vàng 10.000.000 200.000.000 Huy chương Bạc 8.000.000 160.000.000 Huy chương Đồng 6.000.000 120.000.000

- Giải Khu vực :

Thành tích Mức thưởng theo Quyết định 162/2004 cho 1 giải (đồng) Đề xuất mới về mức thưởng cho 1 giải (đồng) Huy chương Vàng 8.000.000 120.000.000 Huy chương Bạc 6.000.000 90.000.000 Huy chương Đồng 5.000.000 75.000.000

- Giải Quốc gia:

Thành tích Mức thưởng theo Quyết định 162/2004 cho 1 giải (đồng) Đề xuất mới về mức thưởng cho 1 giải (đồng) Giải Nhất 5.000.000 50.000.000 Giải Nhì 4.000.000 40.000.000 Giải Ba 3.000.000 30.000.000 Giải Khuyến khích 2.000.000 20.000.000

- Giải cấp Thành phố:

Thành tích Mức thưởng theo Quyết định 162/2004 cho 1 giải (đồng) Đề xuất mới về mức thưởng cho 1 giải (đồng) Cấp Tiểu học 500.000 5.000.000 Cấp THCS 1.000.000 10.000.000 Cấp THPT 1.200.000 12.000.000

- Giải Thể dục-Thể thao cấp Toàn quốc (do Bộ GD&ĐT tổ chức hay chủ trì):

+ Huy chương Vàng: 7.500.000 đồng;

+ Huy chương Bạc: 5.000.000 đồng;

+ Huy chương Đồng: 3.500.000 đồng;

+ Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải khác: 2.000.000 đồng;

(Đội, nhóm học sinh, học viên (từ 02 thành viên trở lên) đạt giải trong các kỳ thi được thưởng mức tiền gấp hai lần đối với cá nhân).

Dự thảo bổ sung đối tượng khen thưởng và mức thưởng cho học sinh, học viên đạt giải trong các kỳ thi thể dục – thể thao quốc tế và khu vực do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT cử đi.

Dự thảo bổ sung thêm đối tượng khen thưởng và mức tiền thưởng học sinh, học viên là người dân tộc thiểu số hoặc người khuyết tật đạt giải trong các kỳ thi cấp TP, quốc gia, khu vực, quốc tế. Bổ sung giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải khác.

Dự thảo cũng tăng mức thưởng cho giáo viên đạt giải trong các kỳ thi quốc gia được thưởng theo mức tăng lên 10 lần so với mức thưởng quy định tại Quyết định số 162. Bổ sung đối tượng khen thưởng và mức thưởng cho giáo viên đạt giải trong các kỳ thi cấp TP, khu vực, quốc tế vì Quyết định 162 không quy định đối tượng này được TP khen thưởng.

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết việc điều chỉnh tăng mức thưởng cao như trên góp phần động viên giáo viên và học sinh, học viên TP nỗ lực cố gắng vươn lên giành được thành tích cao hơn trong học tập và các cuộc thi.

Theo Sở GD&ĐT, dự kiến sau khi điều chỉnh mức thưởng mới, kinh phí khen thưởng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi và giáo viên có công đào tạo bồi dưỡng học sinh đạt giải trong các kỳ thi sẽ hơn 275 tỉ đồng.