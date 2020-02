Kiến nghị học sinh, sinh viên TP.HCM tiếp tục nghỉ hết tháng 3

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đạt cho biết, hiện nay số lượng sinh viên đang học tập tại TP khá lớn. Nếu các em đi học trở lại TP học tập đó là một điều quan ngại. Các trường đại học đang gặp lúng túng khi quyết định việc cho học sinh nghỉ hay không?



Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại cuộc họp chiều nay. Ảnh: LN

“Do đó, tôi kiến nghị TP tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ đến hết tháng 3 để chúng ta có phương án thống nhất. Bởi nếu một em có dịch bệnh sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, hiện nay các trường đại học đã tận dụng công nghệ để dạy học bằng các phương pháp trực tuyến”.

Ông Đạt cũng đề nghị tăng cường công tác truyền thông vì hiện tại trên mạng có nhiều thông tin hết sức phức tạp.

Mặt khác, hiện nay Đại học Quốc gia TP.HCM có khu ký túc xá có sức chứa 40.000 sinh viên, bên cạnh đó còn có thêm khu trung tâm để học quốc phòng ở Dĩ An, Bình Dương. "Nếu sinh viên tiếp tục nghỉ, chúng tôi sẵn sàng để TP trưng dụng cơ sở vật chất trên để phục vụ cho công tác cách ly của TP”, ông nói.

Trước kiến nghị của Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP cho biết, việc TP kiến nghị Chính Phủ, Bộ GD&ĐT cho học sinh nghỉ đến hết tháng 3 đã họp bàn rất kỹ. Bởi hiện nay tình hình dịch bệnh rất phức tạp. Trong thời gian qua, mặc dù tình hình dịch được kiểm soát nhưng chúng ta phải luôn tính đến phương án chống dịch xấu nhất để chuẩn bị tinh thần.

Theo ông Phong, TP có 2.000 trường học với 1.9 triệu giáo viên và học sinh. 2000 trường học, bình quân mỗi trường 1000-2000 học sinh, chưa kể các trường đại học.

"2.000 trường học là trung tâm giao lưu mật độ cao, có tính tương tác cao. Cho nên nếu chỉ một trường hợp xảy ra thì tốc độ lây lan rất nhanh. Do đó, việc đảm bảo sức khỏe, an toàn của học sinh, sinh viên, giáo viên là diều quan trọng. Hơn nữa, nếu tiếp tục cho học sinh nghỉ từng tuần sẽ rất bị động. Do đó TP muốn có một phương án chủ động là kiến nghị tiếp tục cho học sinh nghỉ hết tháng 3”, Chủ tịch UBND TP nói.

Cũng theo ông Nguyễn Thành Phong, với động thái của Bộ GD&ĐT về việc công bố khung thời gian kết thúc năm học, thi THPT quốc gia cho nên TP phải tính toán lại để kịp chương trình. Và đây chính là lý do sáng nay TP quyết định cho học sinh lớp 12 nghỉ đến hết ngày 8-3.

“Muốn cho học sinh lớp 12 nghỉ hết tháng 3 cũng không có thời gian để học bù nữa. Muốn cho nghỉ, Bộ GD&ĐT phải lùi kỳ thi THPT quốc gia”, ông Phong nói.

Ông Phong cho biết, sang tuần, TP sẽ làm việc với Đảng ủy khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM để bàn bạc về phương án mà Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM đưa ra.

Sáng cùng ngày, UBND TP.HCM đã có công văn về việc kéo dài thời gian nghỉ của học sinh TP do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

- Học sinh từ mầm non và phổ thông (kể cả giáo dục thường xuyên) từ lớp 1 đến lớp 11, học viên các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm học thêm, kỹ năng sống... sẽ nghỉ học đến hết ngày 15-3.

- Riêng học sinh lớp 12 (cả giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên) nghỉ đến hết ngày 8-3.

- Học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp nghỉ học đến hết tháng 3.