Lịch nghỉ hè của học sinh TP.HCM

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, các trường từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên sẽ hoàn thành chương trình học kỳ hai trước ngày 25-5. Trong tuần cuối của tháng (từ ngày 27 đến 31-5) các trường tổ chức bế giảng, học sinh được nghỉ hè.



Học sinh trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tuy nhiên, do đặc thù và nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh nên các trường ở bậc học mầm non sẽ tổ chức hoạt động hè từ ngày 18-6 đến 17-8. Do đó trẻ mầm non sẽ được nghỉ học với tổng thời gian hơn một tháng trong dịp hè, chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 31-5 đến 17-6 và giai đoạn 2 từ 18-8 đến khi chính thức bước vào năm học mới.



Dự kiến học sinh tựu trường ngày 20-8 và khai giảng ngày 5-9. Như vậy thời gian nghỉ hè khoảng 3 tháng.

Việc gửi trẻ trong dịp hè là thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh về mức phí cũng như việc ăn uống. Sở cũng yêu cầu các trường tổ chức hoạt động hè cần phải đảm bảo an toàn mọi mặt về sinh hoạt, đi lại, ăn uống của trẻ. Trường phải đảm bảo đủ giáo viên tương ứng với số trẻ trong hè.