Bộ Công an vừa công bố Dự thảo thông tư Quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2020 để xin ý kiến dư luận.



Theo đó, Dự thảo năm nay có nhiều điểm mới đáng chú ý cho những thí sinh mong muốn thi tuyển vào các trường công an nhân dân.

Cụ thể như năm nay, Bộ công an không còn quy định chỉ tiêu tuyển mới nữ vào các trường công an nhân dân như thông tư 15/2016/TT-BCA, tức trước đây chỉ tiêu tuyển mới nữ chỉ chiếm tỷ lệ 10% đối với các ngành nghiệp vụ an ninh, cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và chiếm tỷ lệ 15% đối với các ngành chính trị, kỹ thuật, hậu cần, ngoại ngữ trên tổng chỉ tiêu đào tạo của từng ngành học và từng trường.

Như vậy, nếu Dự thảo được thông qua sẽ mở rộng thêm nhiều cơ hội cho học sinh nữ được tham gia dự tuyển vào các trường công an nhân dân.

Về điều kiện dự tuyển theo dự thảo mới, người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện về tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT, ngoài ra phải đáp ứng các điều kiện sau: Trong những năm học THPT và tương đương đạt học lực từ trung bình trở lên (theo kết quả học bạ), từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường công an nhân dân phải đạt từ 6.5 (sáu phẩy năm) điểm trở lên, riêng đối tượng tại điểm a, b khoản 1 Điều này áp dụng trung bình cộng điểm các môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 6.5 (sáu phẩy năm) điểm trở lên; các điều kiện về học lực khác theo quy định hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an.

Ngoài ra, dự thảo thông tư cũng quy định đối tượng dự tuyển đào tạo đại học chính quy tuyển mới đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương phải đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định hiện hành của Bộ Công an; có đủ sức khỏe tuyển vào ngành Công an nhân dân theo quy định của Bộ Công an.

Về sức khỏe, điểm mới năm nay là nam phải đạt chiều cao từ 164 đến 195 cm và nữ từ 158 đến 180 cm. Điều này đồng nghĩa thí sinh cao vượt tiêu chuẩn sẽ không được tuyển.

Một điểm mới khác là thí sinh dự tuyển phải có chỉ số khối cơ thể - BMI, tính bằng trọng lượng (kg) chia cho bình phương chiều cao (m), đạt từ 18,5 đến 30.

Người mắc tật khúc xạ cận thị hoặc viễn thị không được quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt phải đạt 10/10, tổng thị lực hai mắt đạt 19/10 trở lên. Thông tư hiện nay không quy định điều kiện này.

Về năng khiếu, thí sinh phải có khả năng giữ bình tĩnh, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt, tư duy logic và những phẩm chất khác (nếu có) theo yêu cầu của từng hệ lực lượng nghiệp vụ trong công an nhân dân.

