Phụ huynh bức xúc về bữa ăn bán trú, hiệu trưởng nói gì?

Trước đó, phản ánh tới báo chí, một số phụ huynh có con học trường này cho biết chất lượng bữa ăn tại trường rất thấp, bữa trưa chỉ cơm trắng, trứng chiên, canh rau dền đại dương. Khi mục sở thị bếp ăn, thấy hóa đơn cung cấp thực phẩm vào trường, họ sốc khi thấy một số thực phẩm có giá quá rẻ, không biết có đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hay không. Cụ thể 1kg giò sống chỉ có giá 64.000 đồng, 1kg giò lụa giá 65.000 đồng...

Chưa kể trong quá trình kiểm tra vào sáng 2-11, phụ huynh phát hiện một số loại rau như rau cải, cà rốt bị dập nát và héo. Họ lo lắng nếu con em sử dụng những thực phẩm trên sẽ không đảm bảo cho sức khỏe...



Bữa ăn của học sinh trường Tiểu học Trần Thị Bưởi, quận 9 gồm trứng chiên thit, canh, chuối. Ảnh: PHCC

Ngay trong sáng 2-11, hơn 50 phụ huynh đã đến trường gặp ban giám hiệu để làm rõ mọi việc. Trong cuộc họp, phụ huynh bày tỏ bất bình khi chọn suất ăn có giá đắt nhất nhưng theo họ chất lượng bữa ăn chưa tương xứng. Tiền cho bữa ăn trưa và xế là 30.000 đồng/học sinh. Bên cạnh đó, phụ huynh còn trả tiền phục vụ bán trú 200.000 đồng/tháng/học sinh, phí phục vụ bán trú 30.000 đồng/tháng/học sinh.



Trao đổi với PLO về sự việc trên vào chiều tối cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết bữa ăn bán trú cho học sinh được nấu tại trường do trường ký hợp đồng với một đơn vị bếp ăn. Toàn bộ thực phẩm do đơn vị này ký kết với nhiều nhà cung cấp đảm bảo an toàn thực phẩm. Nhà trường luôn chú trọng tới khâu tiếp phẩm, khâu chế biến và phân chia.



Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ thông tin với báo chí chiều tối ngày 2-11. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trong khâu tiếp phẩm luôn có sự giám sát của ban giám hiệu nhà trường, giáo viên, nhân viên y tế và ban đại diện cha mẹ học sinh. Từ ngày 26-10, có thêm phụ huynh vào giám sát.

Về vấn đề phụ huynh phản ánh bữa cơm lèo tèo chỉ cơm, trứng, canh, Hiệu trưởng lý giải, phần ăn trưa gồm 3 món xào, mặn và canh ăn kèm với cơm. Sở dĩ phụ huynh nhìn thấy suất ăn ít vì bức ảnh được chụp lúc học sinh sắp ăn hết. Hơn nữa, hôm đó món xào đã thay bằng trái chuối lớn để đổi khẩu vị cho các em. Bởi thực tế cho thấy học sinh thường ít ăn món xào. Bữa ăn vẫn có trứng chiên thịt đầy đủ dinh dưỡng.

Về vấn đề giò sống có giá rẻ hơn thị trường, Hiệu trưởng giải thích, nguồn gốc và nguyên liệu đều đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, bà Hương cho biết, gọi là giò thế nhưng phần thịt heo không nhiều, ngoài ra có gà và thực phẩm khác thịt heo. “Theo tôi biết, đơn vị cung cấp giò sống có thương hiệu và sản xuất dây chuyền, chứ không phải hàng trôi nổi. Như vậy, nếu phụ huynh không yên tâm bếp ăn sẽ đổi nhà cung cấp khác”, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh.



Bảng thực đơn bán trú của học sinh trường Tiểu học Trần Thị Bưởi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bà Hương cho biết thêm, trong biên bản giao trả của bếp ăn với nhà cung cấp ngày 2-11 ghi rõ cà rốt và rau cải bị hư đã bị trả lại và thay thế bằng các sản phẩm khác để chế biến.

Tại buổi làm việc, qua thống nhất trường sẽ thay đổi nhà cung cấp thực phẩm còn đơn vị bếp ăn thì vẫn làm việc đến hết tuần này. Sang tuần, trường sẽ tổ chức cuộc họp với toàn thể phụ huynh để lấy ý kiến về việc có thay thế đơn vị bếp ăn hay không.

Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “Là người đứng đầu, tôi xin nhận trách nhiệm vì đã không quản lý chặt chẽ bếp ăn bán trú cho học sinh. Tôi cũng thành thật xin lỗi phụ huynh nếu như chưa đáp ứng được nhu cầu mong mỏi của phụ huynh. Sắp tới, nhà trường sẽ tăng cường công tác quản lý chặt chẽ hơn để không còn tình trạng như trên xảy ra”.

Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi có hơn 1.000 học sinh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.