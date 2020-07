'Run for the Earth' trồng hơn 2.500 cây xanh

Những ngày qua, các em học viên cùng phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau tham gia đợt trồng rừng đầu tiên tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu.

Chương trình được VUS phối hợp cùng Tổ chức Gia Đình Em Yêu Thiên Nhiên Việt Nam (GĐEYTNVN) mang đến hoạt động du lịch trải nghiệm về với thiên nhiên vào hai ngày cuối tuần. Các em nhỏ có cơ hội tham gia những hoạt động bổ ích, gia tăng trải nghiệm giúp cho ngày hè tuổi thơ thêm phần rực rỡ.



Các em nhỏ VUS được nhận giấy chứng nhận tham gia trồng rừng từ ban tổ chức.

Số cây trồng có được từ Đường chạy Run for the Earth nằm trong chiến dịch Caring for the Earth do VUS khởi xướng từ đầu tháng 11/2019.

Đây là chiến dịch tập trung vào việc giảm thải rác thải (đặc biệt là rác thải nhựa) cùng với việc giảm thiểu các hành động gây tác động xấu cho môi trường.

Với thông điệp “Mỗi km đường chạy, một cây xanh được ươm mầm", đường chạy đã thu hút 938 người tham gia với tổng độ dài đường chạy là 2.579 km, tương ứng đóng góp thêm 2,579 cây xanh. Toàn bộ số cây này được trồng trên 5 héc ta rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu.



Mỗi em sẽ tự tay mình trồng 2 cây xanh

Hiện tại VUS và GĐYTNVN đã trồng được 1.370 cây xanh cho 3 héc ta rừng tại Khu bảo tồn Bình Châu Phước Bửu trong 3 tháng cao điểm của mùa trồng rừng vừa ra. Còn lại gần 1.200 cây xanh nữa sẽ được trồng vào mùa mưa năm 2021.

Được biết, trong thời gian qua, tổ chức GĐEYTNVN cùng sự hỗ trợ của VUS đã tổ chức các buổi trồng cây mở rộng mảng xanh cho những cánh rừng phương Nam.