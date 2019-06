Sai sót môn tiếng Anh thi vào 10: Chín phương án chấm điểm!

Chiều 6-6, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố đáp án chính thức môn tiếng Anh. Xem đáp án môn tiếng Anh TẠI ĐÂY

Riêng về phần sai lỗi chính tả ở câu 33, Sở GD&ĐT đã đưa ra các phương án chấm. Cụ thể như sau:

Đáp án câu 33:

Some years back young people paid less attention to traditional festivals than they do nowadays .

Some years back young people did not pay as much attention to traditional festivals as they do nowadays .

Some years back young people did not pay so much attention to traditional festivals as they do nowadays .

+) Nếu thí sinh bỏ trống không làm thì không cho điểm.

+) Nếu thí sinh gạch bỏ từ “your” và viết như đáp án bên trên sẽ được trọn điểm.

+) Nếu thí sinh để nguyên từ “your” và viết tiếp “people” hoặc “young people” như đáp án là được trọn điểm.

+) Nếu thí sinh viết “… your people’s attention to…” / “… young people’s attention to traditional festivals was less than it is nowadays ” là được trọn điểm.

+) Nếu thí sinh viết “… your people’s attention to…” / “… young people’s attention to traditional festivals was not as much as it is nowadays” là được trọn điểm.

+) Nếu thí sinh viết “… your attention to attention to traditional festivals was less than it is nowadays” là được 0.25 điểm.

+) Nếu thí sinh thay “…nowadays.” bằng “…now.” là không trừ điểm điểm.

+) Nếu thí sinh viết “… your people’s attention to…” / “… young people’s attention to traditional festivals was not more than it is nowadays” à được 0.25 điểm.

+) Thí sinh viết các trường hợp sau đây đều được trọn điểm:

Some years back young people used to / would pay less attention to traditional festivals than they do nowadays.



Some years back young people did not use to / wouldn’t pay as much attention to traditional festivals as they do nowadays.

Trước đó, chiều 2-6, thí sinh kết thúc môn thi thứ hai - Tiếng Anh phản ánh câu số 33 in sai ở phần trả lời. Câu hỏi yêu cầu thí sinh viết tiếp các câu trên theo đúng yêu cầu của đề với dữ kiện:

Nowadays young people pay more attention to traditional festivals than they did some years ago.

>> Some years back young...

Trong phần trả lời ở khoảng trống để thí sinh viết đáp án vào, đề in thành:

>> Some years back your...

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TP.HCM, dự kiến ngày 13-6 Sở sẽ công bố kết quả chấm thi, ngày 10-7 sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10.