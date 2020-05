Thêm 1 trường đại học tại TP.HCM hủy thi tuyển sinh riêng

Ngày 24-5, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã bất ngờ thông báo quyết định tạm dừng kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020.



Được biết, đây là một trong những phương thức tuyển sinh chính của trường những năm gần đây.

Về lý do tạm dừng này, theo TS Trần Tiến Khoa, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, học sinh chỉ có khoảng hai tháng để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nếu trường tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực như các năm trước thì những thí sinh có dự định xét tuyển vào trường phải chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, vừa phải chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực của trường. Thêm vào đó, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng chỉ còn một kỳ thi. Do vậy, trường quyết định tạm dừng tổ chức kỳ thi kiểm tra năng lực trong năm nay.