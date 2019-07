Ngày 16-7, thông tin từ Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT, dữ liệu phân tích điểm thi THPT quốc gia năm 2019 cho thấy tỉ lệ tốt nghiệp THPT trên cả nước đạt 94,06%, giảm 3,51% so với năm 2018 (97,57%).



Theo đó, kết quả tốt nghiệp giữa các tỉnh, thành có sự khác nhau. Địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi, có truyền thống học tập tốt có tỉ lệ tốt nghiệp cao. Còn các tỉnh ở miền núi phía bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ thì có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp thấp hơn.



Nam Định vẫn giữ vị trí cao khi có tỉ lệ tốt nghiệp cao nhất cả nước với 98,57%, giảm 0,63% so với năm 2018. Còn tại Sơn La, tỉ lệ tốt nghiệp THPT chỉ đạt 71,97%, giảm 25,32% so với năm ngoái.



Tại Hà Tĩnh, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 96,87%, giảm 2,13% so với năm 2018.Tỉnh Nghệ An, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 95,24%, giảm 2% so với năm 2018. Đồng Nai đạt tỉ lệ tốt nghiệp 92,77%, giảm gần 4,3% so với năm ngoái...



Một số tỉnh thành như Hà Nội vẫn chưa đưa ra tỉ lệ chính xác. Theo kế hoạch, hết ngày 16-7 các Sở GD&ĐT phải hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ. Chậm nhất 21-7, hiệu trưởng các trường phổ thông phải cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho học sinh.

Học viện Ngân hàng công bố điểm sàn xét tuyển (PLO)- Điểm sàn xét tuyển của Học viện Ngân hàng là 18 điểm.