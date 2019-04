Toàn cảnh vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La

Trao đổi với báo chí vào chiều 18-4, Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục Thanh thiếu niên và nhi đồng Phan Thanh Bình chia sẻ, cuộc làm việc sẽ diễn ra tại Văn phòng của UB này, để làm rõ cái gì đang diễn ra, mong muốn Bộ GD- ĐT nói ra hết.



Năm trong số tám bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Sơn La.



Hiện tại, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 16 bị can về các tội danh khác nhau liên quan tới vụ gian lận thi cử tại 3 tỉnh thành, trong đó Sơn La có tám người, Hòa Bình có ba người và Hà Giang có năm người.



Cụ thể, tại Sơn La, cơ quan an ninh đã khởi tố các bị can: Trần Xuân Yến (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La); Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La); Đặng Hữu Thủy (Phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu, TP.Sơn La); Cầm Thị Bun Sọn (Phó trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La); Lò Văn Huynh (Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La);

Nguyễn Thanh Nhàn (Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La); Đinh Hải Sơn (thiếu tá, nguyên cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Sơn La); Đỗ Khắc Hưng (trung tá, cựu cán bộ Phòng PA03, Công an tỉnh Sơn La) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 bộ Luật Hình sự.

Tại tỉnh Hòa Bình, cơ quan chức năng đã khởi tố 3 bị can: Nguyễn Quang Vinh (nguyên Trưởng phòng Phòng Khảo thí Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình); Đỗ Mạnh Tuấn, nguyên Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; và Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.



Các bị can Nguyễn Quang Vinh, Đỗ Mạnh Tuấn và Nguyễn Khắc Tuấn (từ trái qua).



Đối với tỉnh Hà Giang, đã có năm bị can bị khởi tố, gồm: Vũ Trọng Lương (Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang); Nguyễn Thanh Hoài (Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang) cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356 BLHS 2015); Triệu Thị Chính (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó chủ tịch Hội đồng, Trưởng Ban chấm thi của Hội đồng thi THPT quốc gia 2018 tỉnh Hà Giang) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (Điều 358 BLHS 2015); Phạm Văn Khuông (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang) và Lê Thị Dung (Phó đội trưởng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang) cùng về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi (Điều 366 BLHS 2015).



Bị can Phạm Văn Khuông (trái) và Triệu Thị Chính. Ảnh: hagiang.edu.vn



Tổng số thí sinh bị phát hiện gian lận là 222 thí sinh, trong đó có 114 thí sinh ở Hà Giang (đã đã bị trả về điểm thật trước mùa tuyển sinh năm 2019; 64 thí sinh ở Hòa Bình (một thí sinh của năm 2017) và 44 thí sinh ở Sơn La. Trong số này có sáu thủ khoa, á khoa các trường Đại học lớn được nâng từ 15 đến 27 điểm; vẫn còn 37 thí sinh sửa điểm chưa được xác định.



Thí sinh được nâng điểm “khủng” nhất là thí sinh N.A.T, ở Sơn La, số báo danh 14000815, được nâng tới 26,55. Điểm chấm lần đầu môn Toán: 9, Lý: 9, Ngoại ngữ: 9. Điểm chấm thẩm định lại: Toán: 0, Lý: 0,25, Ngoại ngữ: 0,2. Thí sinh này trong danh sách trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát và đã bị trả về.

Thí sinh tự do N.H.Q. của Hoà Bình có tổng điểm khi chấm lần đầu là 27,5, trở thành “thủ khoa” Trường Sĩ quan Lục quân 1. Cụ thể, môn toán thí sinh này được 9,2 điểm, môn lý được 9 và môn hoá được 9,25 điểm. Tuy nhiên, điểm thực của thí sinh này chỉ là 1 điểm môn toán, môn lý và môn hoá đều 0 điểm (!). Tổng cộng, thí sinh này được nâng khống tới 26,45 điểm. Tuy nhiên, thí sinh này đã xin thôi học ngay khi nhập trường.

Các trường khối ngành công an, số thí sinh có bài thi gian lận trong là 53 em, gồm 28 thí sinh đến từ Hòa Bình và 25 thí sinh đến từ Sơn La. Các thí sinh này đều đăng ký vào ba trường là Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân và Đại học Phòng cháy chữa cháy.

Trong đó, Đại học Phòng cháy chữa cháy có 4 thí sinh, Học viện An ninh nhân dân có 16 thí sinh, 33 em còn lại đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Tất cả số thí sinh này đã được Cục Đào tạo, Bộ Công An trả về địa phương, không xem xét việc điểm thật của thí sinh có đủ điểm đỗ vào trường hay không.

Theo Cục Đào tạo, Bộ Công an, tất cả các thí sinh có điểm bài thi gian lận đều không đủ tư cách theo học ngành công an. Việc xử lý thí sinh cũng căn cứ trên quy chế tuyển sinh của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo là hủy kết quả bài thi khi bị can thiệp.



Thí sinh có điểm gian lận vào khối trường công an, tập trung nhiều nhất ở Học viện Cảnh sát nhân dân. (Ảnh: Vietnam+)



Ở các trường dân sự cũng phát hiện nhiều thí sinh có điểm thi gian lận. Tuy nhiên, các trường đều xử lý theo hướng căn cứ trên điểm thật của thí sinh. Nếu điểm thật của thí sinh không đủ điểm đỗ vào trường, thí sinh sẽ bị buộc thôi học. Nếu điểm thật của thí sinh đủ điểm đỗ vào trường thì thí sinh vẫn được tiếp tục theo học.

Đại học Kinh tế phát hiện năm trường hợp thí sinh có điểm gian lận đến từ Hòa Bình, trong đó có hai em có điểm thật thấp hơn điểm chuẩn nên đã bị buộc thôi học. Ba thí sinh khác được tiếp tục học do điểm thật vẫn đủ đỗ vào trường.

Tương tự, Đại học Ngoại thương cũng đã buộc thôi học hai sinh viên đến từ Hòa Bình vì điểm thật không đủ đỗ vào trường. Một sinh viên khác có được nâng điểm nhưng điểm thật vẫn đủ điểm đỗ nên vẫn học bình thường.

Đại học Y Hà Nội đã buộc thôi học thí sinh có điểm cao thứ ba toàn trường sau khi phát hiện đây chỉ là điểm gian lận, điểm thực tế của thí sinh dưới điểm chuẩn. Một thí sinh có điểm gian lận khác vẫn được trường cho tiếp tục học do điểm thi thật vẫn đủ điểm đỗ.

Đại học FPT cũng có một thí sinh nằm trong danh sách thí sinh có điểm gian lận đến từ Hòa Bình. Tuy nhiên, do điểm thi thật đáp ứng điểm chuẩn nên thí sinh không bị buộc thôi học.

Như vậy, có tám thí sinh có điểm gian lận vẫn đang tiếp tục học tại các trường ĐH. Ngoài ra, một số thí sinh đã tự rút hồ sơ, không theo học trường nào.

Đa số cha mẹ của các thí sinh được nâng điểm đều là quan chức, công chức, viên chức. Sau Bí thư Tỉnh ủy, Phó Giám đốc Sở, doanh nghiệp lớn ở Hà Giang, những chức danh quyền lực của các phụ huynh Sơn La có con được nâng điểm cũng được công khai như: Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Chi cục trưởng Chi Cục thuế, Giám đốc VNPT tỉnh, Phó chánh thanh tra tỉnh, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, các Phó chủ tịch UBND TP Sơn La, huyện Quỳnh Nhai...