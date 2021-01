Trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết nguyên đán hơn 1,5 tháng

Chỉ còn nửa tháng nữa sinh viên (SV) các trường ĐH-CĐ tại TP.HCM sẽ bắt đầu lịch nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu.

Do SV các trường đều đến từ nhiều địa phương trên cả nước nên để tạo điều kiện thuận lợi cho các em trong việc đi lại và nghỉ ngơi vui tết, các trường đều chủ động kế hoạch nghỉ khá dài ngày.

Trung bình, các em được nghỉ 14 đến 22 ngày. Cá biệt, có trường còn cho SV nghỉ đến 25 ngày, thậm chí có trường kéo dài đến 49 ngày.



Sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM lên xe về quê đón tết năm 2020

Trường có số ngày nghỉ tết “khủng" nhất tại TP.HCM là Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) với 49 ngày. Thời gian bắt đầu từ 18-1 đến hết ngày 7-3 (tức từ ngày 6 tháng Chạp đến 24 tháng Giêng), áp dụng cho SV năm thứ 2 đến năm thứ 4. Riêng SV năm nhất sẽ nghỉ tết từ ngày 1-2 đến ngày 1-3 (tức 20 tháng Chạp đến 18 tháng Giêng).

Theo lý giải của nhà trường, do năm vừa qua, bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên kế hoạch tuyển sinh của khóa 2020 chậm nhiều so với kế hoạch cũng như so với những năm trước. SV năm nhất nhập học cũng bị muộn hơn. Do đó, trường bố trí lịch nghỉ để đồng bộ lịch học giữa năm nhất với SV các khóa trước. Việc này cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những em ở xa trong việc đi lại, mua vé về quê ăn tết cũng như khi trở lại trường.

Trường có số ngày nghỉ tết nhiều thứ hai với 25 ngày là Trường ĐH Công nghệ TP.HCM với 25 ngày, từ ngày 4-2- 2021 (ngày 23 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 28-2-2021 (ngày 17 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Các trường còn lại đều linh động thời gian nghỉ trung bình từ 2-4 tuần.

Đơn cử, Trường ĐH Luật TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, Trường ĐH Mở TP.HCM, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, Trường ĐH Văn Lang, … SV sẽ nghỉ tết 22 ngày, tức từ ngày 1-2-2021 đế hết ngày 21-2-2021 (ngày 10 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng cho SV nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu khoảng 22 ngày.

Trường ĐH Y Dược TP.HCM cho SV nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu đến ba tuần, tức từ ngày 1-2-2021 (ngày 20 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 19-2-2012 (ngày 8 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cho sinh viên nghỉ 17 ngày, bắt đầu từ ngày 5-2-2021 (ngày 24 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 21-2-2021 (ngày 10 tháng Giêng năm Tân Sửu)....