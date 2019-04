Trường học Việt Nam vươn tới “đăng cấp quốc tế”

3 điểm trường phổ thông đầu tiên của Vinschool là Vinschool Times City, Vinschool The Harmony và Vinschool Central Park đã được công nhận là thành viên của Hội đồng các Trường quốc tế CIS (Council of International Schools). Để đánh giá và công nhận là thành viên, cũng như sau này để cấp chứng nhận kiểm định một cơ sở trường, CIS đều thực hiện dựa trên 9 bộ tiêu chuẩn (domain) bao quát tất cả các hoạt động của một ngôi trường bao gồm: 1. Đánh giá mục tiêu và định hướng nhà trường

2. Năng lực quản trị, lãnh đạo & tài chính 3. Chương trình giáo dục đạt tiêu chuẩn quốc tế 4. Công tác giảng dạy, đánh giá học sinh ưu việt & minh bạch 5. Chất lượng học tập & sức khỏe tâm lý học sinh 6. Chính sách nhân sự 7. Cơ sở vật chất và hạ tầng hỗ trợ giáo viên & cán bộ nhân viên 8. Truyền thông & kết nối gia đình, cộng đồng 9. Nội trú (chỉ dành cho những cơ sở có ký túc xá trong trường…) Hội đồng các Trường quốc tế CIS (Council of International Schools) là tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế uy tín hàng đầu thế giới. Trên toàn thế giới hiện nay có 734 trường phổ thông và 622 trường đại học/ cao đẳng tại 116 quốc gia đang là thành viên của CIS. CIS bắt đầu đánh giá và kiểm định các trường thành viên từ năm 1970. Tổ chức này xây dựng một hệ thống các tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt bao quát hầu hết các hoạt động quan trọng của một trường học. CIS cũng có các đợt kiểm định định kỳ để đảm bảo các trường đã được kiểm định liên tục duy trì chất lượng theo các tiêu chuẩn của CIS.