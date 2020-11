Trường tốc mái: Đề xuất học sinh học tại các trường ở quận 6

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản trình UBND TP.HCM về phương án khắc phục sự cố tại trường THPT Bình Phú (quận 6) sau khi trường này bị tốc mái do ảnh hưởng của giông lốc ngày 31-10.

Khó khăn khi học tại trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM vào ngày 2-11, Sở GD&ĐT và trường THPT Bình Phú đã có buổi khảo sát và làm việc với trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM, quận 10 để chuyển toàn bộ học sinh qua đây học. Tuy nhiên, sau khi khảo sát có nhiều vấn đề bất cập.

Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM không có khu vực sân chơi nên không tổ chức sinh hoạt dưới cờ, các hoạt động tập thể khác như hướng nghiệp, không thể tổ chức các môn giáo dục thể chất và quốc phòng an ninh.



Hiện trường vụ trường THPT Bình Phú, quận 6 bị tốc mái do lốc xoáy gây ra ngày 31-10. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Cở sở không có máy lạnh, phòng kỹ thuật điện để tổ chức học môn tin học và nghề dành cho khối 11, không có các phòng để thực hành thí nghiệm.

Số lượng phòng học của trường ít hơn nhiều so với số lớp của trường nên gây khó khăn trong việc sắp xếp thời khóa biểu.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12, dạy phụ đạo cũng gặp khó khăn.

Hơn nữa, trong tổng số 1991 học sinh của trường thì có nhiều em cư ngụ tại quận Bình Tân, quận 8, huyện Bình Chánh. Do đó, nếu học tại trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM sẽ có rất nhiều em phải di chuyển hơn 7,5 km so với bình thường. Điều này gây khó khăn cho học sinh, giáo viên, phụ huynh. Do đó, phụ huynh không đồng ý phương án này.

Hơn nữa, tòa nhà C của trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM hiện chưa được Sở Xây dựng và Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy nghiệm thu đưa vào sử dụng để học sinh có thể học. Các phòng học còn bụi bặm chưa được dọn dẹp, hành lang chưa có lan can. Bên cạnh đó, trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM hiện nay đang trong quá trình thực hiện một dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo các khối nhà từ nguồn vốn ngân sách tập trung nên không có bãi đậu xe.

Phương án mới

Trước những khó khăn trên, Sở GD&ĐT TP.HCM kiến nghị UBND TP chấp thuận một số phương án sau

Về tổ chức hoạt động dạy học, Sở GD&ĐT kiến nghị học sinh khối 10 và 11 sẽ được tổ chức dạy học tại các điểm trường khác trên địa bàn quận 6 trên cơ sở đảm bảo các điều kiện về tổ chức dạy và học theo quy định. Riêng với học sinh khối 12 sẽ được bố trí học tại trường THPT Bình Phú.

Về khắc phục sự cố cơ sở vật chất tại trường THPT Bình Phú, Sở đề xuất cho phép sử dụng Qũy phòng chống thiên tai, lụt bão với kinh phí ước tính 2,9 tỷ đồng để thực hiện khắc phục, gia cố, sửa chữa, thiết lập lại hiện trạng mái che cho 2 khối nhà A, B vì đây là sự cố bất khả kháng.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư thực hiện hạng mục sửa chữa trường THPT Bình Phú theo hướng khẩn cấp để nhanh chóng đưa công trình vào sử dụng đáp ứng nhu cầu hoạt động của nhà trường.

Tuy nhiên, qua nhận định, việc thi công thực hiện dự án trong thời gian 150 ngày theo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan trước đó là rất khó khăn vì không đảm bảo được các thủ tục về hồ sơ pháp lý theo quy định, thời gian lao động của công nhân (vướng dịp Lễ, Tết), thực hiện thủ tục về thanh lý, tháo dỡ công trình hiện hữu...

Vì vậy, với quy mô của dự án, thời gian thi công tối thiểu phải 270 ngày (9 tháng), bắt đầu từ ngày 22-2-2021 đến ngày 22-11-2021.