Đề xuất tăng mức hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non lên 200 nghìn/tháng 17/04/2025 13:16

Sáng 17-4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi.

Hỗ trợ chi phí học tập 150.000đ/ tháng/trẻ trong 9 tháng

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn cho biết nghị quyết nhằm xây dựng hành lang pháp lý để huy động nguồn lực đầu tư đảm bảo các điều kiện thực hiện phổ cập giáo dục mẫu giáo.

Ông chỉ ra hiện nay, giáo dục mầm non vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức lớn, còn số lượng khá lớn trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 4 tuổi (chủ yếu là trẻ em ở vùng khó khăn, trẻ em đối tượng yếu thế) chưa được tiếp cận với giáo dục mầm non, tạo ra sự mất công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non còn nghèo nàn. Chính sách hiện hành dành cho trẻ em mầm non, giáo viên, cơ sở giáo dục, cơ chế, chính sách đầu tư, xã hội hoá giáo dục còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mầm non.

Do đó, dự thảo nghị quyết tập trung giải quyết ba nhóm chính sách, bao gồm: Ưu đãi đối với trẻ em mẫu giáo trong độ tuổi thực hiện phổ cập, nâng mức hỗ trợ tiền ăn trưa so với quy định hiện hành cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trình bày tờ trình của Chính phủ. Ảnh: QH

Chính phủ dự kiến cần tổng kinh phí hơn 116,3 nghìn tỉ đồng để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non 3 đến 5 tuổi (giai đoạn 2026-2030). Trong đó, dự kiến kinh phí thực hiện chính sách đối với trẻ em mẫu giáo 1.062 tỉ/năm bao gồm hỗ trợ chi phí học tập 150.000/ tháng/trẻ trong 9 tháng; hỗ trợ ăn trưa mỗi trẻ 200.000/tháng/trẻ trong 9 tháng, tăng so với mức cũ 160.000 đồng/tháng.

Tổng kinh phí cần cho cơ sở vật chất để đảm bảo điều kiện tối thiểu theo quy định (chuẩn tối thiểu) là hơn 91,8 nghìn tỉ đồng. Ngoài ra, còn có kinh phí thu hút, ưu đãi đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên mầm non thực hiện nhiệm vụ phổ cập.

Dự kiến nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn xã hội hóa giáo dục và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Đánh giá khả năng bố trí biên chế giao viên mầm non

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, cho biết theo tờ trình của Chính phủ, để triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi, Nhà nước phải bảo đảm nguồn tài chính và nguồn nhân lực rất lớn.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, Thường trực Ủy ban, cho rằng cần xác định lộ trình theo từng năm học trong giai đoạn 2026-2030.

Lộ trình này cần được quy định trong nghị quyết để có cơ sở lập kế hoạch chuẩn bị các điều kiện bảo đảm như: xây dựng trường, lớp; kinh phí thực hiện xây dựng trường, lớp theo đề án hằng năm,...

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị cần đánh giá số lượng, khả năng bố trí biên chế giáo viên mầm non. Ảnh: QH

Về đội ngũ giáo viên mầm non, Thường trực Ủy ban cho rằng, cơ quan chủ trì soạn thảo cần tập trung đánh giá số lượng giáo viên mầm non, khả năng bố trí biên chế; xác định cụ thể số lượng giáo viên mầm non thiếu cần bổ sung hằng năm phù hợp với lộ trình phát triển trường, lớp, số biên chế giáo viên mầm non cần bổ sung giai đoạn 2026-2030.

Thường trực Ủy ban cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo, bổ sung đánh giá kỹ lưỡng nguồn kinh phí thực hiện nghị quyết có thuộc 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo; ngân sách nhà nước tăng thêm hằng năm để bổ sung cơ sở vật chất, xây dựng trường, lớp; cân đối chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển,... để có đủ cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ông Vinh cho rằng cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát đánh giá kỹ lưỡng các số liệu; đánh giá khả năng cân đối ngân sách nhà nước chi cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo; khả năng cân đối ngân sách của các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.