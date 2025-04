Nhiều du học sinh tại Mỹ bị thu hồi visa: Chuyên gia lưu ý gì? 15/04/2025 06:03

Nhiều du học sinh Việt Nam lo lắng về vấn đề visa sau khi hàng trăm sinh viên quốc tế tại Mỹ bất ngờ bị tước thị thực vì nhiều lý do khác nhau.

Những người biểu tình phản đối việc trục xuất sinh viên quốc tế diễu hành đến tòa nhà Cơ quan Thực thi di trú và hải quan ở Washington, D.C. ngày 5-4. Ảnh: AFP

Gần 1.000 sinh viên quốc tế tại Mỹ bị thu hồi visa

Tình trạng hàng trăm du học sinh tại nhiều trường đại học Mỹ bất ngờ bị thu hồi visa khiến nhiều sinh viên Việt Nam lo lắng.

Tháng 9 tới, Minh Đức (học sinh lớp 12 tại Hà Nội) sẽ đến Mỹ du học tại Đại học Richmond. Hiện Đức đang trong giai đoạn xin visa.

"Khi biết thông tin các du học sinh quốc tế tại Mỹ bất ngờ bị thu hồi visa, cả em và bố mẹ đều rất lo lắng. Không biết liệu quá trình xin visa của mình có thuận lợi hay không. Em đã chuẩn bị rất kỹ cho hành trình học tập tại Mỹ sắp tới", Đức chia sẻ.

Tương tự, Hà My, sinh viên năm 2 trường Đại học Central Michigan, cũng tỏ ra rất lo lắng trước tình trạng nhiều sinh viên quốc tế bị thu hồi thị thực. My cho biết chưa từng vi phạm bất kỳ quy định nào của nước Mỹ, cũng không tham gia các hoạt động biểu tình hay bày tỏ, bình luận về chính trị trên trang cá nhân.

"Tuy nhiên, việc nhiều sinh viên bị thu hồi visa không rõ nguyên nhân khiến em vẫn cảm thấy rất lo. Thầy cô của em ở trường chỉ lưu ý nên tập trung học tập bình thường và không nên bất an", My cho nói.

Là chuyên trang về giáo dục đại học thuộc tổ chức Times Higher Education có trụ sở ở Anh, tờ Inside Higher Ed thống kê tính đến ngày 12-4, gần 1.000 sinh viên quốc tế của hơn 170 trường đại học và cao đẳng tại Mỹ đã bị thu hồi visa.

Thống kê các trường đại học và cao đẳng tại Mỹ có du học sinh bị thu hồi visa, tính tới ngày 12-4. Ảnh: Inside Higher Ed

Loại visa bị tước đa phần thuộc diện F-1 (dành cho sinh viên) hoặc J-1 (dành cho các chương trình trao đổi). Một số trường hợp bị thu hồi là do từng tham gia các cuộc biểu tình, có tư tưởng chống đối hoặc bị xử lý do vi phạm pháp luật tại Mỹ, bao gồm cả vi phạm luật giao thông. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp bị hủy mà chưa rõ lý do cụ thể.

Lưu ý cho du học sinh Việt Nam

Liên quan đến vấn đề này, theo TS Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Tổ chức Giáo dục và Cung ứng Nhân lực quốc tế German GREATWAY Group (có trụ sở tại CHLB Đức), những lý do trên chưa đủ để đưa ra một kết luận cụ thể rằng hành động như thế nào thì sẽ bị thu hồi visa. Trong bối cảnh này, du học sinh Việt Nam tại Mỹ nên lưu ý một vài điều để tránh những rủi ro liên quan đến visa.

Cụ thể, du học sinh nên hạn chế, cẩn trọng hơn trong việc chia sẻ các bài viết, bình luận về chính trị trên mạng xã hội. Những du học sinh đã từng có vi phạm hành chính trước đó, phạm luật giao thông cũng nên cẩn trọng hơn trong các hành động của mình, tránh tái phạm để hạn chế rủi ro.

Bên cạnh đó, du học sinh nên cẩn thận trong việc đi lại, cân nhắc trước khi rời khỏi nước Mỹ tránh gặp những vướng mắc khi quay trở lại nhập học.

Trong trường hợp gặp trục trặc về visa, du học sinh nên liên hệ đại sứ quán Việt Nam để yêu cầu hỗ trợ.

Đối với những sinh viên đang chuẩn bị hồ sơ du học, nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định chọn nước Mỹ trong bối cảnh hiện tại. Đây vốn là một quốc gia có chất lượng giáo dục hàng đầu, vốn luôn cổ vũ sự tự do học thuật. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, các bạn cũng có thể nghiên cứu, cân nhắc lựa chọn các quốc gia phát triển khác.

Cuối cùng, TS Lê Ngọc Sơn khuyên du học sinh Việt Nam không cần quá lo lắng, hoang mang trong thời điểm này, thay vào đó nên tập trung học tập, sinh hoạt bình thường, tuân thủ các quy định pháp luật.