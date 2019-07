Hà Nội tăng học phí 40% đối khu vực thành thị

Chiều 8-7, với 100% ĐB có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định về mức thu học phí năm học 2019-2020 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.



Kỳ họp HĐND TP Hà Nội

Theo đó, mức thu học phí năm học 2019-2020 đối với các cấp học mầm non (không bao gồm Mầm non 5 tuổi), Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông tại khu vực thành thị (gồm các phường, thị trấn) là 217.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối với học học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã trừ các xã miền núi), mức thu 95.000 đồng/học sinh/tháng.

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi, mức thu 24.000 đồng/học sinh/tháng.

Như vậy, tại khu vực thành thị sẽ tăng 62.000 đồng/tháng so với năm trước liền kề (mức tăng 40%); Khu vực nông thôn sẽ tăng 20.000 đồng/tháng so với năm trước liền kề (tăng 26,7%); Khu vực miên núi từ tăng 5.000 đồng/tháng so với năm trước liền kề (tăng 26,3%).

Đối với các cấp học mầm non 5 tuổi, trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên cấp THCS: Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn), mức thu 155.000 đồng/học sinh/tháng; Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã trừ các xã miền núi), mức thu 75.000 đồng/học sinh/tháng; Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi, mức thu 19.000 đồng/học sinh/tháng. Như vậy, mức thu học phí này giữ nguyên như năm học 2018-2019.

Đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long: Nhóm ngành nghề Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản: Mức thu 900.000 đồng/sinh viên/tháng. Nhóm ngành nghề Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch: Mức thu 900.000 đồng/sinh viên/tháng.

Đối với Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2019-2020: Nhóm ngành nghề Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản: Mức thu 750.000 đồng/sinh viên/tháng. Nhóm ngành nghề Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch: Mức thu 800.000 đồng/sinh viên/tháng.

Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội (HĐND TP Hà Nội) đánh giá nguyên tắc xác định mức thu học phí phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm; phù hợp với các quy định của pháp luật.

“Việc điều chỉnh tăng học phí sẽ không ảnh hưởng đến các đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh diện chính sách vì các đối tượng này đã được hưởng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ (riêng đối tượng nghèo, cận nghèo thực hiện theo chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo của thành phố Hà Nội).