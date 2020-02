Hà Tĩnh cho 700 trường nghỉ học, Nghệ An vẫn học bình thường

Cuối chiều 3-2, ông Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đã ký Công văn số 527 về việc cho học sinh nghỉ học để chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Theo đó, từ ngày mai (4-2), toàn bộ học sinh từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn Hà Tĩnh tạm thời nghỉ học cho đến khi có thông báo tiếp theo.







Công văn của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng giao Sở GD&ĐT Hà Tĩnh chỉ đạo thủ trưởng các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế địa phương trong vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn, sát trùng tại trường học. Đồng thời xây dựng kế hoạch học bù cho học sinh để đảm bảo chương trình học…

Trường ĐH Hà Tĩnh cũng đã cho toàn bộ sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona.

Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, cho biết hiện nay hơn 700 trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ công tác tổng vệ sinh, phun thuốc phòng dịch tại các trường lớp.

Cho đến chiều 3-2, tại Nghệ An, các học sinh vẫn đến trường học bình thường. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, hiện trên địa bàn Nghệ An chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm virus Corona, do vậy Sở GD&ĐT vẫn chỉ đạo để các trường tổ chức dạy và học bình thường.



Học sinh ở Nghệ An đến trường phải đeo khẩu trang.

Hiện các trường học trên địa bàn Nghệ An đều đã được phun thuốc khử khuẩn, sát trùng. Tất cả học sinh đến lớp học đều đeo khẩu trang. Các phòng học đã được trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn. Một số trường học ở TP Vinh thực hiện đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe học sinh trước khi vào lớp học, mua thêm nước muối sinh lý để các học sinh vệ sinh miệng, mỗi học sinh có một cốc hoặc bình nước ấm uống nước riêng.

Ngày 3-2, Trung tâm KAiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết trong số 9 mẫu bệnh phẩm lấy từ người Nghệ An trở về từ Trung Quốc có những biểu hiện ho, sốt… cho kết quả 3 mẫu âm tính với virus Corona. Sáu mẫu lấy từ sáu người còn lại đang chờ kết quả từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Hà Nội). Trong sáu người này, có hai người quê huyện Quỳnh Lưu và huyện Diễn Châu đang được cách ly tại BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, bốn người đang được cách ly tại BV Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.