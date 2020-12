Hàng trăm công nhân trắng đêm đòi lương, bảo hiểm

Ngày 16-12, đại diện Liên đoàn tỉnh Bình Dương cho biết đã giải thích cho công nhân hiểu và đề nghị mọi người giải tán về công ty tiếp tục làm việc.



Công nhân tập trung trong công ty suốt đêm để đòi giải quyết quyền lợi. Ảnh: LÊ ÁNH

Hiện tại, đoàn liên ngành đang làm với người chủ cũ và mới của công ty TNHH Mỹ Tú (phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để giải quyết vụ việc, bảo vệ quyền lợi cho công nhân.

Theo đại diện công đoàn, người chủ cũ có thỏa thuận mua bán công ty này cho người chủ mới. Tuy nhiên, việc giải quyết quyền lợi cho công nhân vẫn chưa được hai bên thống nhất. Từ đó, phát sinh việc công nhân bức xúc tập trung đòi quyền lợi.

Trước đó, tối 15-12 hàng trăm công nhân tại công ty này đã tập trung rất đông trong khuôn viên công ty yêu cầu chủ doanh nghiệp, có phương án giải quyết rõ ràng chế độ và quyền lợi cho công nhân.



Lực lượng chức năng cũng có mặt rất đông, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo ghi nhận, công an phường và công an thị xã Tân Uyên đã huy động rất đông lực lượng đến đây để đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Đến sáng 16-12, sau khi được đại diện Liên đoàn lao động giải thích số công nhân này mới giải tán ra về.

Một số công nhân cho biết, công ty này có hơn 1000 công nhân, hiện tại khoảng một nửa công nhân đã nghỉ việc. Khi số công nhân nghỉ việc đi rút tiền từ bảo hiểm xã hội thì phát hiện công ty chưa đóng bảo hiểm từ tháng 5-2020.

Còn một số công nhân đang làm việc tại đây thì yêu cầu phía công ty trả lương tháng 12 và tháng 13 theo quy định. Đồng thời, yêu cầu phía công ty phải ký đơn thôi việc, để họ tìm công việc mới.

Tuy nhiên, giữa người chủ cũ và người chủ mới vẫn đang đùn đẩy trách nhiệm.