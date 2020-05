Hoa hậu Hoàn vũ H'hen Niê tuyên truyền về chống buôn bán người

Đại sứ quán Anh tại Việt Nam ngày 18-5 đánh giá mua bán người là một vấn nạn mang tính toàn cầu mà để giải quyết, tiến đến xóa bỏ thì rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia. Chính phủ Anh nhận thức được tầm quan trọng của hợp tác quốc tế và tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam đấu tranh chống lại loại hình tội phạm nghiêm trọng này.

Vấn đề này càng trở nên cấp thiết sau sự việc 39 người Việt chết trong container khi tìm đường sang Anh, tháng 10-2019.

Từ tháng 3-2020, Đại sứ quán Anh phối hợp các ban ngành liên quan thực hiện chuỗi hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức người dân Việt Nam về phòng, chống mua bán người, với sự đồng hành của Hoa hậu Hoàn vũ H'hen Niê.

Biển truyền thông tại các sân bay quốc tế nhằm nâng cao nhận thức của người dân về rủi ro trong di cư trái phép và phòng, chống mua bán người.

Với thông điệp “Đừng đánh cược tương lai của bạn - di cư trái phép có thể khiến bạn trở thành nạn nhân mua bán người”, Đại sứ quán Anh mong muốn người dân Việt Nam tìm hiểu kỹ con đường di cư lao động. Người dân cần hiểu được những rủi ro họ có thể gặp phải, cân nhắc lựa chọn di cư hợp pháp vì lợi ích của bản thân và tương lai của gia đình.

Chia sẻ về chuỗi hoạt động truyền thông phòng, chống mua bán người lần này, đại sứ Anh tại Việt Nam nhấn mạnh: “Đấu tranh phòng chống mua bán người và nô lệ hiện đại tiếp tục là một trong những ưu tiên của chính phủ Anh. Một trong những lĩnh vực hợp tác mà chúng tôi hướng đến là nâng cao nhận thức về mối nguy hiểm của mua bán người cho những đối tượng dễ tổn thương".

Đại sứ Anh tại Việt Nam cũng bày tỏ: "Tội phạm mua bán người thường hứa hẹn hấp dẫn nhưng chúng không phải là bạn. Mỗi người cần hiểu rõ rủi ro mà mình có thể gặp phải và đừng tự biến bản thân thành nạn nhân”.

Góp tiếng nói ủng hộ hoạt động truyền thông lần này, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'hen Niê nêu rõ: “Là một người con dân tộc thiểu số nơi mà rất nhiều người, đặc biệt là trẻ em gái là đối tượng của tội phạm mua bán người, tôi cảm nhận được tầm quan trọng của vấn đề này. Tôi mong muốn người dân hiểu và tự trang bị cho bản thân và người thân kiến thức để không bị rơi vào bẫy của tội phạm mua bán người”.