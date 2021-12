Sáng 10-12, UBND TP Hội An (Quảng Nam) tổ chức lễ ký kết trực tuyến với Four Paws – tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu về cam kết không tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại.

Thoả thuận giữa TP Hội An và tổ chức Four Paws nhằm cải thiện phúc lợi vật nuôi thông qua các chương trình tiêm chủng và loại trừ bệnh dại, giúp ngăn chặn bệnh dịch bùng phát.



Đại diện lãnh đạo TP Hội An ký cam kết không tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại.

Thoả thuận có hiệu lực từ cuối năm 2021 và kéo dài liên tục trong hai năm. TP Hội An là địa phương đầu tiên của Việt Nam có thoả thuận nhằm mục đích chấm dứt nạn buôn bán thịt chó, mèo.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, Hội an được biết đến với truyền thống nhân tình thuần hậu. Vì vậy, việc xây dựng TP Hội An là điểm đến du lịch thân thiện, không ăn tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ bệnh dại là hoàn toàn phù hợp với định hướng.

Lãnh đạo TP Hội An kỳ vọng, giá trị nhân văn của dự án cùng với sự đồng hành của tổ chức, các ngành, sự hưởng ứng của người dân sẽ góp phần vào chiến dịch bảo vệ, chăm sóc động vật.

Giám đốc phụ trách Vật nuôi của Four Paws bà Julie Sanders, kỳ vọng Hội An là địa phương tiên phong thực hiện để các địa phương khách trên cả nước tiếp nối.