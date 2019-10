Hơn 2.600 người chạy bộ gây quỹ trồng cây tại Cần Giờ

Chương trình nằm trong chuỗi những hoạt động phục hồi và bảo vệ môi trường của dự án “Năm học xanh” đang được triển khai tại VAS.



Không khí hào hứng của các vận động viên nhí và các gia đình trước giờ khai mạc. Ảnh: LK



Mặc dù đây là lần đầu tiên tổ chức nhưng với thông điệp chạy bộ gây quỹ trồng cây tại rừng phòng hộ Cần Giờ, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của cộng đồng trong và ngoài VAS, đạt 2.600 lượt đăng ký từ học sinh, phụ huynh, giáo viên, nhân viên, bạn bè, đối tác của VAS… chỉ sau ba tuần phát động.

Tại lễ khai mạc, ông Marcel van Miert, Chủ tịch Điều hành VAS, nói: “Xin cám ơn tất cả bố mẹ đã đưa các em đến đây và sẽ song hành cùng các em trên những đường chạy của chương trình. Hôm nay các em đã đóng góp một cây xanh cho Cần Giờ, mai sau các em có thể gầy dựng cả một khu rừng. Đó cũng chính là sứ mệnh giáo dục mà VAS không ngừng theo đuổi - ươm mầm những thế hệ học sinh văn minh".



Hơn 2.600 vận động viên tham gia tranh giải nội dung đồng đội và cá nhân ở hai cự ly 1.7 km và 3.7 km. Ảnh: LK



Mỗi người tham gia chạy bộ đóng góp một cây xanh, chương trình đã gây quỹ được hơn 2.600 cây xanh và con số này sẽ còn tăng lên sau khi VAS tổng hợp số lượng đóng góp đến từ các đối tác và các thùng quyên góp đặt bảy cơ sở. VAS cũng đang làm việc chặt chẽ với Ban quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ về kế hoạch trồng cây trong thời gian tới.