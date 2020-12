Hơn 5.000 cuộc tấn công mạng vào Việt Nam trong năm 2020

Ghi nhận từ hệ thống của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Bộ TT&TT cho thấy trong tháng 12, tổng số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam dẫn đến sự cố là 315 cuộc, giảm tới 54,48% so với tháng trước, giảm 0,94% so với cùng kỳ năm ngoái.



Cán bộ tại các ngân hàng, tổ chức tài chính diễn tập phòng thủ an ninh mạng 2020. Ảnh: MINH SƠN/Vietnam.

Tính trong cả năm 2020, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã ghi nhận tổng cộng 5.168 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm 0,15% so với năm 2019.

Cùng với đó, chiến dịch rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020 đã đạt được nhiều thành công đáng kể. Từ khi chiến dịch được triển khai, số lượng địa chỉ IP nằm trong các mạng máy tính ma (IP Botnet) đã giảm mạnh.

Đến nay, số lượng IP Botnet đã giảm gần một nửa, từ con số 2.014.512 (thời điểm từ ngày 16-6 đến 15-7-2020) xuống còn 1.052.479 (thời điểm hiện tại).

Số liệu thống kê của NCSC cũng cho thấy chiến dịch nhận được sự hưởng ứng lớn từ cộng đồng với tổng số hơn 8 triệu lượt tiếp cận chiến dịch. Số lượt máy tính thực hiện rà soát đã lên hơn 1,2 triệu lượt, cùng với đó đã phát hiện hơn 400.000 máy nhiễm mã độc.

Qua hơn 8 triệu lượt tiếp cận đến cộng đồng qua cả web và mạng xã hội, nhiều cá nhân, tổ chức đã tham gia truy cập, rà soát và bóc gỡ miễn phí cho hàng ngàn máy tính của cá nhân, doanh nghiệp bị nhiễm mã độc/botnet. Bên cạnh đó, số lượt cá nhân, đơn vị liên hệ phản hồi về chiến dịch đã lên tới hơn 23.000 lượt.

Trước đó, từ ngày 1-10-2020, trên website của chiến dịch tại địa chỉ https://khonggianmang.vn/chiendich2020, NCSC đã cho ra mắt bản đồ thời gian thực về kết quả rà soát mã độc theo vùng trên lãnh thổ Việt Nam và biểu đồ thực trạng triển khai chiến dịch theo các khu vực Bắc, Trung, Nam. Việc này nhằm hỗ trợ công tác đo lường kết quả thực hiện chiến dịch, cũng như tạo thuận tiện cho mọi người theo dõi.