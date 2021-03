Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử cho người dưới 18 tuổi

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu giám đốc BHXH các tỉnh chỉ đạo phân quyền và giao trách nhiệm cho các cán bộ của các phòng, bộ phận tham gia thực hiện việc xác minh, phê duyệt đăng ký giao dịch điện tử đối với cá nhân. Trong đó, không bắt buộc người dân in tờ khai khi đến cơ quan BHXH để hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch điện tử. Trường hợp người dân đến xác minh và phê duyệt mà không mang theo tờ khai, cán bộ tiếp nhận đề nghị người dân cung cấp thông tin số hồ sơ hoặc mã số BHXH trong tin nhắn do cơ quan BHXH Việt Nam gửi sau khi nộp hồ sơ đăng ký thành công. “Cạnh đó, thực hiện việc đối chiếu, xác minh thông tin, in tờ khai và lấy chữ ký của cá nhân đăng ký, phê duyệt, kích hoạt tài khoản và hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số…”- BHXH Việt Nam yêu cầu.