Cụ thể, thời gian viếng và truy điệu Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An sẽ được tiến hành vào trưa 21-10 (23-9 âm lịch), tức thứ hai tuần tới.

Lễ viếng sẽ tổ chức từ 12 giờ đến 14 giờ 30 và lễ truy điệu từ 14 giờ 30 đến 14 giờ 45, tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). An táng tại nghĩa trang Thiên Đức (Phù Ninh, Phú Thọ).

Trước đó, ngày 17-10, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An đã tử vong do tai nạn rơi từ trên cao xuống tại tòa nhà trụ sở Bộ GD&ĐT tại Hà Nội ở 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ông Lê Hải An sinh ngày 11-4-1971 tại Hà Nội, nguyên quán tại Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, là con trai út của nhà giáo nhân dân Lê Hải Châu, tác giả sách giáo khoa môn toán trước đây, nhiều năm giữ vai trò trưởng đoàn thi Olympic toán quốc tế IMO của Việt Nam những năm đầu tiên.

Ông là kỹ sư địa vật lý tại ĐH Thăm dò địa chất Matxcơva, CHLB Nga, ThS dầu khí tại ĐH Tổng hợp Brunei, TS dầu khí tại ĐH Heriot - Watt, Vương quốc Anh...

Ông Lê Hải An đã có nhiều năm công tác tại Trường ĐH Mỏ - Địa chất, bắt đầu từ tháng 12-1995 với vai trò trợ giảng bộ môn địa vật lý, khoa Dầu khí.

Tháng 11-2018, khi đang là hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ - Địa chất thì ông được bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng Bộ GD&ĐT phụ trách bậc giáo dục đại học. Đến tháng 2-2019, ông Lê Hải An giữ chức bí thư đảng bộ Bộ GD&ĐT.