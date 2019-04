Liên tiếp các vụ nữ sinh đánh nhau chấn động dư luận

Nghệ An: Bị đánh chỉ vì không trả lời tin nhắn facebook

Sự việc xảy ra vào tháng 10-2016. Do nhắn tin trên facebook mà không thấy bạn trả lời, cho rằng bạn đã khinh mình nên nhóm nữ sinh trường THCS Quỳnh Long đã sang đánh các nữ sinh trường THCS Quỳnh Thuận (đều ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) một cách dã man.

Theo xác minh của cơ quan công an, có 3 em bị đánh là Hồ Thị T., Bùi Thị M. và Lê Thị Q., học sinh trường THCS Quỳnh Thuận. Em Q. cho biết trước đó, một số học sinh trường THCS Quỳnh Long nhắn tin trên facebook nhưng Q. không trả lời. Sau đó, nhóm học sinh này tỏ ra bực tức và đã gọi 3 em ra bãi Eo (bờ biển xã Quỳnh Thuận) để đánh. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu các em bị đánh mà đã bị hành hung nhiều lần trước đó.

Tại CQĐT, các nữ sinh đánh bạn cho biết nhóm tham gia hôm đó có 10 người. Trong đó có một bạn nam nhưng chỉ đứng ngoài không đánh.

Thái Bình: Đánh bạn vì nghi bạn cướp… người yêu

Tháng 11-2016, trên mạng xã hội lan truyền một clip dài 9 phút ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh vẫn mặc áo đồng phục đánh tới tấp một nữ sinh khác.

Nguyên nhân được cho là nữ sinh này đã... cướp người yêu của một bạn trong nhóm nên tất cả đã dẫn nhau đến đánh em này để dằn mặt.



Nữ sinh bị các bạn đánh dằn mặt do nghi... cướp người yêu của bạn. Ảnh: Internet.

Được biết, nữ sinh bị đánh là em H.N.Y học sinh lớp 10A7 trường THPT Bắc Đông Quan (ngã ba thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, Thái Bình). Nhóm nữ sinh đánh hội đồng học tại trường Trung cấp nghề Người khuyết tật Thái Bình (xã Đông Hòa, Đông Hưng, Thái Bình).

Phú Yên: Bị đánh vì dám xưng chị, gọi em trên facebook

Ngày 21-3-2019, Ban giám hiệu Trường THCS Ngô Mây phối hợp Công an xã An Ninh Đông, huyện Tuy An (Phú Yên) làm việc với phụ huynh và học sinh liên quan đến vụ ba nữ sinh lớp 8 đánh một nữ sinh lớp 7 (tên Y.) chỉ vì Y dám “xưng chị, gọi em” trên facebook..

Trước đó, vào trưa 15-3, ba nữ sinh lớp 8 là L, Q và A kêu Y. vào nhà vệ sinh của Trường THCS Ngô Mây để “giải quyết mâu thuẫn trên facbook”. Sau đó L, Q, A đã vây lại đánh hội đồng em Y khiến Y. bị tụ máu bầm vùng thái dương, vùng tai trên.

Ngoài ra, các nữ sinh còn cho biết khi đánh Y, các em còn đưa điện thoại cho người bạn đứng bên ngoài quay camera để tung clip lên mạng xã hội facebook vào tối 15-3.

Đoạn clip có thời lượng hơn 2 phút ghi lại hình ảnh ba nữ sinh lớp 8 vung tay tát liên tục vào mặt nữ sinh lớp 7 trước sự chứng kiến của một số học sinh cùng trường nhưng không ai can ngăn.



Nữ sinh lớp 7 bị ba nữ sinh lớp 8 đánh vì dám xưng chị, gọi em trên facebook. Ảnh: Internet.

Khánh Hòa: Nhắc bạn không rọi đèn vào mặt, 2 nữ sinh đánh nhau

Ngày 26-3-2019, trên mạng xã hội lan truyền clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh hai nữ sinh mặc áo thể dục lao vào đánh nhau, xung quanh nhiều người cổ vũ chứ không hề có sự can ngăn nào. Cuối clip mới có người lớn vào ngăn cản nhưng không được.

Sau sự việc, lãnh đạo Trường THCS Võ Thị Sáu (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) cho biết một trong hai nữ sinh trong clip là T., học sinh lớp 9 của trường.

Trong bản tường trình ngày 27-3, em T. cho biết tối 23-3 em đi ra khu vực bờ kè sông Dinh để chơi. Tại đây T. có nhắc nhở H. đừng pha đèn xe vào mặt dẫn đến cãi vã. T. cho biết H. là học sinh Trường THCS Hùng Vương (thị trấn Ninh Hòa).

Sau đó H. nhắn tin qua Facebook thách thức và hẹn T. ra bờ kè để giảng hòa vì hai bên có quen biết. Tuy nhiên khi gặp H. không đồng ý giảng hòa nên xảy ra đánh nhau.

Hưng Yên: Nữ sinh bị lột đồ, đánh dã man phải nhập viện tâm thần

Vào đầu tháng 4-2019, trên mạng xã hội lan truyền clip một nữ sinh bị lột quần áo, đánh hội đồng dã man khiến dư luận vô cùng bức xúc.



Nữ sinh ở Hưng Yên bị bạn đánh trong một thời gian dài phải nhập viện tâm thần kinh điều trị. Ảnh: Internet.

Nội dung đoạn clip cho thấy nữ sinh này bị một nhóm nữ sinh khác xúm vào đánh. Sau khi lột quần áo em này, nhóm nữ sinh còn liên tiếp đấm đá vào mặt em. Điều đáng nói là sự việc xảy ra ngay trong lớp học, trong thời gian dài mà không có sự can ngăn của các bạn cùng lớp và giáo viên.

Theo xác minh ban đầu, clip được cho là xảy ra tại Trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi, Hưng Yên giữa nhóm năm học sinh lớp 9.

Sáng 30-3, ông Nhữ Mạnh Phong, Hiệu trưởng Trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi, Hưng Yên xác nhận sự việc trong clip xảy ra tại trường. Nữ sinh bị đánh là em H.Y. Đáng nói, sau khi sự việc xảy ra, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu học sinh trong lớp xóa ngay các clip đã quay và không được thông tin cho bất cứ ai. Bị đánh trong thời gian dài khiến H.Y hoảng loạn, tinh thần bất ổn, phải điều trị tại Bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên.

Nghệ An: Bị bắt quỳ, đánh hội đồng vì tung tin bạn… có bầu

Ngày 1-4-2019, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 2 phút với cảnh hai nữ sinh bắt một nữ sinh khác quỳ xuống nói lời xin lỗi, sau đó một nhóm lao vào tát nữ sinh này.

Clip sau đó được xác minh quay tại Diễn Châu (Nghệ An) vào chiều 31-3, nhóm nữ sinh gồm học sinh của trường THCS Diễn Kim và THCS Diễn Hùng. Nữ sinh bị đánh tên T, học lớp 7 trường THCS Diễn Hùng.

Tuy nhiên, lý do dẫn đến đánh hội đồng nữ sinh lớp 7 là em này đã tung tin đồn một em (tên Tr) trong nhóm nữ sinh kia có bầu. Sau đó, mẹ em T. đã tiếp tục đi kể với hàng xóm thông tin thất thiệt trên. Chuyện đến tai Tr, em này bức xúc yêu cầu T. ra bãi phi lao gần bờ biển xã Diễn Hùng để… nói chuyện. Sau sự việc này, cả T. và nhóm nữ sinh đều đã bị trường kỷ luật.