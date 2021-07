Chị Phương Thoa (facebook Ngân Đinh) đã chia sẻ hình ảnh trồng hành trên trang cá nhân của mình. Chị cho biết, vì nhà không có sẵn chậu nên đã trồng hành lá trong can đựng dầu ăn năm lít và chậu trồng lan.

Chia sẻ về cách trồng hành lá, chị Thoa nói: “Vì không có chậu, tôi đã cắt can dầu ăn ra và đục lỗ xung quanh. Tôi mua hành tím loại củ to về và cắt phần ngọn, sau đó cho đất vào can, rồi cho củ hành vào, lại tiếp tục cho đất vào. Phải chú ý đưa phần ngọn củ hành ra ngoài cái lỗ đục sẵn thì sau này lá hành mới theo đó mà vươn lên. Nắng thì chăm tưới nước, bữa nào mưa thì không cần tưới. Cứ như vậy tầm chưa đến một tuần là đã có hành lá ăn rồi”.



Chị Thoa trồng hành lá trong chậu lan và can nhựa. Ảnh: NVCC

Chị Thoa kể thêm: “Trồng một chậu thì thấy ít quá, tôi bèn lấy thêm chậu trồng lan của ông nội và cho đất vào trồng. Trồng trong chậu lan vừa đẹp lại vừa không cần phải đục lỗ. Bây giờ mua hành lá vừa đắt đỏ lại vừa khan hiếm, tự trồng hành như vậy lại có ăn trong mùa dịch, ăn đến đâu mình cắt đến đấy sẽ rất tươi ngon”.

Còn một tài khoản Facebook có tên Hột Mít cũng đã chia sẻ hình ảnh tự trồng hành lá tại nhà trên trang cá nhân của mình. Chị cho biết, vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên rau củ quả, đặc biệt là hành lá rất khó mua. May mắn mua được bó hành Đà Lạt lá khá to nên chị đã nảy ra ý định trồng hành lá tại nhà.

Nói về cách trồng hành lá, chị cho biết: “Chỉ cần một thùng xốp và ít gốc hành lá là mình có thể trồng được rồi. Hành lá mua về mình cắt sát gốc, phần lá để ăn, phần gốc thì ghim trong đất và chăm tưới nước một ngày hai lần thì lá hành sẽ tự nhô lên thôi. Tôi thấy trồng hành khá là dễ, không phức tạp lắm. Hành lá mùa này mua khó khăn quá nên trồng vậy cho có ăn mùa dịch. Từ khi trồng hành lá, ngày nào tôi cũng chạy ra vườn xem hành đã nảy mầm hay chưa, khá là thú vị. Sau này hết dịch, nếu có thời gian tôi sẽ tiếp tục trồng hành” – Facebook Hột Mít chia sẻ.



Hành lá được tài khoản Facebook Hột Mít trồng trong 3 ngày. Ảnh: NVCC

Tận dụng khoảng trống của ban công, chị Hoài (facebook Hoài Nguyễn) cũng tự trồng hành để ăn trong mùa dịch. Chị Hoài chia sẻ: “Giờ dịch bệnh, rau củ và hành lá trở nên đắt đỏ, nhiều khi còn không có để mua. Vậy nên tôi tự mua củ hành về cắt đầu cắt đuôi để trồng. Hành lá trồng bằng củ sẽ thơm và cho lá to hơn. Trước khi trồng, tôi ngâm trong nước một buổi để củ hành dễ mọc rễ hơn. Tôi dùng khoảng năm cái vỉ trứng bằng giấy xếp chồng lên nhau, bỏ ít đất vào, sau đó ghim củ hành xuống từng ô của vỉ trứng. Nếu ghim cách nhau một ô thì hành lá lớn lên sẽ dễ cắt hơn. Tôi trồng tầm bốn năm ngày là đã có hành lá để ăn, không cần phải đi tìm mua khắp nơi nữa” – chị Hoài nói.

Ngoài ra, chị Hoài còn chia sẻ một bí quyết rằng, thay vì cắt ngang lá hành thì

chúng ta nên tước từng lá để ăn. Như vậy đợt sau lá hành sẽ ra nhanh hơn và nhiều hơn. Chị Hoài còn trồng thêm hành trong can nhựa và trồng thêm rau thơm các loại đủ cho gia đình ăn mùa dịch.



Hành lá và rau thơm các loại được chị Hoài trồng ngoài ban công. Ảnh:

NVCC

Còn chị Thanh (facebook Ayden Lee) cũng tự trồng hành lá trên ban công nhà

mình. Chị chia sẻ rằng, trồng hành lá rất dễ nên nếu hành khan hiếm thì chúng ta vẫn có thể tự trồng để ăn dần mà không cần đi mua. Tự trồng thì muốn ăn bao nhiêu sẽ cắt bấy nhiêu, chứ mua về nhiều để dự trữ thì chưa kịp ăn hết sợ hành lá đã hư hết rồi.

“Mua củ hành tím loại nhỏ thì lá sẽ cay và ngon hơn. Củ loại to cũng ngon nhưng không cay bằng. Trước khi trồng nên cắt ngọn và lột vỏ mỏng bên ngoài. Tôi trồng trên đất, mỗi ngày tưới chút xíu nước, đừng tưới lên củ hành vì sẽ dễ bị úng. Ngoài ra tôi còn bóp nhuyễn vỏ trứng để thả vào trong đất giúp bổ sung dinh dưỡng cho cây hành” – chị Thanh chia sẻ bí quyết.

Chị Thanh còn nói: “Việc trồng trọt mùa dịch giúp bản thân đỡ nhàm chán. Mỗi

ngày đều được ngắm những lá hành do chính tay mình trồng ra cảm giác rất vui và thú vị. Thích ăn lúc nào cũng có, không cần phải đi mua, lại giúp tiết kiệm tiền”.



Như vậy, dù hành lá có khan hiếm như thế nào cũng không làm khó được các chị em phụ nữ. Họ đã có thể tự trồng hành lá để ăn, vừa mang lại cảm giác thú vị vừa không lo không mua được hành. Mùa dịch vô tình lại khiến các chị em phụ nữ trở thành những người nông dân thực thụ.