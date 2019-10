Video: Người bán hàng vỉa hè doạ đánh khách tây ở phố cổ Hội An. Nguồn: FACEBOOK.



Ngày 23-10, ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hoá-thông tin TP Hội An (Quảng Nam) xác nhận người phụ nữ vung tay đòi đánh du khách tại phố cổ Hội An được lan truyền trên mạng xã hội có tên Mỹ (ngụ khối phố Trảng Sỏi, phường Thanh Hà, TP Hội An).

“Bà Mỹ bán nước ở đây nhiều năm rồi. Nghe nói đây không phải là lần đầu tiên bà có hành động phản cảm”, ông Lanh nói.



Bà Mỹ mở khoá cho xe cho du khách sau khi bị phàn nàn.

Trước đó, khuya ngày 22-10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ vừa mở khoá xe của hai vị khách tây tại phố cổ Hội An vừa vung tay dọa đánh họ. Clip kèm chú thích “Hội An – 2 vị khách tây dựng xe trước shop vải, vào xem (mua) vải thì cô này khoá xe đạp, mặc dù 2 vị khách để xe trước mặt tiền của shop, không liên quan gì tới quán nước của cô bên cạnh. Và sau khi bị phàn nàn vì khoá xe thì cô xử sự như thế này đây”.

Theo quan sát, sau khi mở khoá xe, người phụ nữ đã vung tay đòi đánh du khách. Trước sự ngỡ ngàng của hai vị khách, bà tiếp tục xô ngã xe của họ rồi quay về quán nước.

Sau khi clip được đăng tải, đã có rất nhiều chia sẻ và lượt bình luận tỏ thái độ không đồng tình, lên án hành động này của người phụ nữ bán nước trên vỉa hè.



Bà Mỹ vung tay doạ đánh du khách.

Cũng theo ông Lanh, trước kia bà Mỹ sống ở phường Cẩm Phô rồi chuyển đến phường Thanh Hà. Khu vực được ghi hình trong clip là ngã tư Lê Lợi-Phan Chu Trinh. Hiện Phòng Văn hoá-thông tin TP Hội An đã đề nghị công an phường Minh An phát hành giấy triệu tập bà Mỹ để điều tra.

“Nguyên nhân thế nào chưa rõ, công an phường Minh An sẽ trích xuất camera và đối chất với bà Mỹ làm rõ sự việc và có hướng xử lý”, ông Lanh nói.