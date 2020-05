Nguyên nhân 230 người tại Đà Nẵng ngộ độc sau khi ăn chay

Ngày 17-5, BQL An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng thông tin về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm vào ngày 7-5 đối với 230 người dân tại các xã Hòa Phong, Hòa Khương và Hòa Nhơn thuộc huyện Hòa Vang.

BQL An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng đã lấy 29 mẫu thực phẩm tại các gia đình và nơi cung cấp nguyên liệu để xét nghiệm tìm nguyên nhân.



Nguyên nhân khiến 230 người tại Đà Nẵng ngộ độc thực phẩm là do ăn phải các món ăn bị nhiễm vi sinh vật vượt mức cho phép. Ảnh: BÙI TOÀN

Sau điều tra, BQL An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng khẳng định đây là vụ ngộ độc thực phẩm. Thời gian xảy ra ngộ độc thực phẩm bắt đầu lúc 15 giờ ngày 7-5, thời gian kết thúc ngộ độc thực phẩm lúc 10 giờ ngày 10-5.

Đã có 230 người đã nhập viện điều trị với các triệu chứng: Sốt, đau đầu, buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy. Tính đến ngày 15-5, có 225 bệnh nhân đã được xuất viện.

Nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm được kết luận là do người dân ăn phải các món ăn bị nhiễm vi sinh vật vượt mức cho phép. Các món chay này là: Nem chay, mì căn, đậu khuôn chiên, “cá” kho chay, “sườn xá xíu” chay, chả chay kho, mì căn xào “thịt bò” chay, chả phù chúc, nui xào.

Các vi sinh vật có trong thức ăn vượt mức cho phép và gây ngộ độc là: Bacillus cereus, Escherichia coli, Staphylococus aureus.

Ngay khi xảy ra vụ việc, UBND huyện Hòa Vang đã yêu cầu các hộ kinh doanh liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 8-5, đồng thời phun thuốc khử trùng tại chợ Túy Loan và tại gia đình các hộ kinh doanh.

BQL An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng đã có công văn gửi UBND các quận, huyện đề nghị tiếp tục tăng cường công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm trong thời gian tới. UBND huyện Hòa Vang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm chay đã cung cấp cho các hộ kinh doanh tại chợ Túy Loan.

“Hiện, BQL An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng đang tiến hành các bước chuyên môn và nghiệp vụ tiếp theo để xác định các vi phạm và mức độ các vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. BQL An toàn thực phẩm sẽ xử lý hoặc tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật những vi phạm này”, thông cáo của BQL An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng cho hay.