'Nhà báo quốc tế' lên tiếng giữa 'cơn bão' dư luận

Chiều 7-5, phóng viên PLO đã gọi vào số điện thoại bàn của Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu (Hà Nội) do ông Lê Hoàng Anh Tuấn làm viện trưởng để phỏng vấn về việc ông Tuấn xưng danh "nhà báo quốc tế” đang gây xôn xao dư luận.



Ông Lê Hoàng Anh Tuấn phát biểu trước các đại biểu, thầy cô giáo và hơn 1.200 học sinh Trường THPT Nghi Lộc 3.

Trả lời điện thoại, ông Tuấn chỉ nói ngắn gọn: “Hiện nay tôi đang chờ cơ quan chức năng ở Việt Nam kết luận. Hiệp hội đối ngoại Châu Âu là cơ quan chủ quản của tờ Tạp chí chống tham nhũng và hợp tác quốc tế (trụ sở tại Châu Âu) đã có công văn đề nghị các Bộ, nghành của Việt Nam vào cuộc”.



Như đã đưa tin, sáng 27- 2, Trường THPT Nghi Lộc 3 (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) long trọng tổ chức lễ buổi lễ “Ngày trở về” - Chào mừng Nhà báo Quốc tế, Thạc sĩ Luật học, Tiến sĩ Lê Hoàng Anh Tuấn, cựu học sinh khóa 1995 – 1998, Tiến sĩ Triết học danh dự từ Vương Quốc Anh 2018, Tổng Biên tập tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác Quốc tế.

Buổi lễ có sự tham dự của TS. Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Thành Lợi, Uỷ viên BCH Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam - Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo - Hội Nhà báo Việt Nam; ông Tôn Thiện Phương - Tỉnh uỷ viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An; ông Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An; Đại tá Nguyễn Bá Thanh - Nguyên Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công An; TS. Bùi Mạnh Hùng - Chánh văn phòng Viện pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu; ông Trần Đức Hoàng - Phó chánh văn phòng Viện Báo chí và Truyền thông Xã hội cùng các phóng viên, nhà báo từ Trung ương đến địa phương của các quan báo chí, truyền thông đến dự và đưa tin.



Ông Lê Hoàng Anh Tuấn giảng dạy tại lớp Báo in 37B Học viện Chính trị Quân sự. Ảnh: Tạp chí Người làm báo



Hơn 1.200 em học sinh Trường THPT Nghi Lộc 3 nghỉ một tiết học để đón và dự lễ, giao lưu cùng một cựu học sinh trở về trường xưng "Nhà báo quốc tế".



Ngày 6-5, UBND huyện Nghi Lộc và Sở GD&ĐT Nghệ An đang yêu cầu ban giám hiệu Trường THPT Nghi Lộc 3 báo cáo, tường trình tổ chức buổi lễ rình rang trên. Cho đến nay, ông Tuấn vẫn chưa được cấp thẻ Hội viên Hội nhà báo Việt Nam.

Về thông tin khóa học 1995-1998 của Trường THPT Nghi Lộc 3 không có học sinh nào tốt nghiệp mang họ tên Lê Hoàng Anh Tuấn, bà Pham Thị Tuyết Mai- Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 3 và cán bộ nhà trường cho biết: "Qua kiểm tra hồ sơ chỉ có hai học sinh tên Tuấn là Lê Anh Tuấn (sinh ngày 8-2-1979) và Lê Văn Tuấn (sinh ngày 1-10-1979) tốt nghiệp".

Năm 2016, ông Tuấn cũng từng về Hà Tĩnh tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bị “rớt” từ vòng hiệp thương lần thứ hai.