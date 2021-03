Nữ cựu binh quân y sở hữu gần 100 huy chương thể thao

Đến thăm nhà của Trung tá Hà Mai, ở phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang (Khánh Hòa), ai cũng ngỡ ngàng và ngưỡng mộ ngắm bộ sưu tập huy chương thể thao được đặt trang trọng tại phòng khách. Càng bất ngờ hơn khi biết bà Mai năm nay đã 62 tuổi, nhưng mới đây vừa đoạt huy chương vàng giải bóng bàn mở rộng tổ chức ở tỉnh Quảng Nam.



Nữ cựu binh Quân y nâng niu một phần huy chương đạt được trong các giải thi đấu bóng bàn

Bà Mai kể: Tuổi thơ đã rất thích được chơi bóng bàn, nhưng ngày đó quê hương tôi thuộc huyện miền núi nghèo Anh Sơn, tỉnh Nghệ An thì ước mơ đó khó thành hiện thực. Chỉ khi vào bộ đội mới được thỏa sức luyện rèn. May mắn sao càng chơi bóng bàn càng tôi say mê luyện tập, rồi tham gia đi đấu và liên tục đạt giải, cấp đơn vị, quần chúng thì nhiều. Nhưng tôi nhớ mãi năm 1990, lần đầu tiên đạt Huy chương bạc đơn và Huy chương bạc đôi nam nữ, giải do Tổng cục Hậu cần (Quân đội) tổ chức, mặc dù lúc đó mới chỉ là cô y sỹ công tác tại Quân khu 5.