Ông xe ôm 15 năm hút đinh không công

Người rải đinh phải chịu chế tài rất nặng Nhận định hành vi rải đinh là vô cùng nguy hiểm, không những xâm hại đến tài sản của công dân mà còn có thể làm tổn hại đến sức khỏe, tính mạng của người dân, luật sư Nguyễn Đức Thắng Ý (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết cần lên án mạnh mẽ. Theo luật sư Ý, các cơ quan chức năng cần có những biện pháp quyết liệt hơn nữa để truy quét nạn đinh tặc, nhất là khi lượng phương tiện tham giao giao thông sẽ đổ dồn về rất đông dịp tết dương lịch, âm lịch. Cũng theo luật sư Ý, người có hành vi rải đinh sẽ phải chịu những chế tài rất nặng, có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị xử lý hình sự. Sớm ra quân dẹp nạn đinh tặc Theo Trung tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, khi xe bà con bị cán phải đinh do đinh tặc, bị “chặt chém” giá ở các tiệm sửa xe thì bà con cần báo ngay cho cơ quan công an cấp xã gần nhất hoặc phản ánh về công an huyện để được hỗ trợ. Công an huyện Bình Chánh đã nắm được một số đối tượng và sắp tới sẽ kiên quyết ra quân xóa bỏ nạn đinh tặc tại địa bàn huyện.