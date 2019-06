Phát hiện hơn 72.000 cuốn sách giáo khoa nghi in lậu

Chiều 13-6, đội liên ngành phòng chống in lậu tỉnh Bình Định gồm Thanh tra Sở TT&TT, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh làm việc với chủ nhà sách Mỹ Huyền (ở 33 Trần Hưng Đạo, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) để làm rõ vụ nghi làm giả sách giáo khoa được phát hiện tại nhà sách này.



Lực lượng chức năng kiểm tra nhà sách Mỹ Huyền. Ảnh: CTV

Rạng sáng cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong, tạm giữ, đưa 72.602 cuốn sách giáo khoa nghi làm giả đến kho của Sở TT&TT Bình Định chờ xem xét, xử lý theo quy định. Số sách này được đội kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Định phát hiện tại kho sách của nhà sách Mỹ Huyền khi tiến hành kiểm tra ngày 12-6.

Theo đội liên ngành phòng chống in lậu tỉnh Bình Định, toàn bộ số sách giáo khoa này có dấu hiệu in lậu, có tem khác với Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam. Theo nhận định ban đầu các cơ quan chức năng, số sách này làm giả sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, in tại một số cơ sở in trong nước, trong đó có Công ty In Nhân Dân Bình Định.





Lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ sách giáo khoa nghi in lậu. Ảnh: CTV

Làm việc với các cơ quan chức năng, chủ nhà sách là ông Lê Văn Hải (57 tuổi) không cung cấp được hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Ông Hải thừa nhận một số sách bán tại nhà sách của ông chưa có hóa đơn, chứng từ đầy đủ. Lý do là số sách này được ô tô chở đến chào bán tận nhà sách.





Lực lượng chức năng niêm phong, tạm giữ sách giáo khoa nghi in lậu. Ảnh: CTV

Ông Hải cho rằng số sách này giống các loại sách do Công ty Sách- Thiết bị trường học Bình Định cung ứng nhưng giấy in xấu hơn. “Số sách này tôi mua trả tiền tại chỗ vì họ nói không sao và bán rẻ hơn. Tôi có mục đích là mua rẻ, bán rẻ để bà con được nhờ”- ông Hải giải thích việc với đội kiểm tra.





Đưa sách giáo khoa nghi in lậu đến kho, chờ xử lý. Ảnh: CTV

Theo bà Phạm Thị Thu Hương, Phó giám đốc Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam tại Đà Nẵng, đây là vụ phát hiện làm giả sách của Nhà xuất bản Giáo Dục có số lượng lớn nhất đến nay trong cả nước. Hiện nay, tại một số tỉnh miền Trung cũng đã phát hiện có sách giáo khoa nghi làm giả, in lậu.