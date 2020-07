Phó thủ tướng: Y tế cả nước phải ‘chia lửa’ với Đà Nẵng

Thêm 7 ca COVID-19: 4 ở Đà Nẵng, 3 ở Quảng Nam Chiều 28-7, Bộ Y tế ghi nhận thêm bảy ca COVID-19 mới, bốn ca mắc ở Đà Nẵng, ba ca ở Quảng Nam. Cụ thể, ca bệnh (BN 432): BN nữ, 63 tuổi, địa chỉ tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Ngày 18-7, BN tham dự tiệc cưới tại Trung tâm tiệc cưới và hội nghị For You Place (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Kết quả xét nghiệm ngày 27-7 là dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh 433 (BN 433): BN nữ, 67 tuổi, ở xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Từ ngày 13 đến 16-7, BN chăm chồng điều trị tại Khoa thần kinh, BV Đà Nẵng. Ngày 20-7, BN có biểu hiện ho, sốt nhẹ, gọi y tế tư nhân đến điều trị tại nhà. Ngày 25-7, BN điều trị tại BV đa khoa Vĩnh Đức. Ngày 27-7 lấy mẫu xét nghiệm và kết quả ngày 28-7 là dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh 434 (BN 434): BN nữ, 71 tuổi, địa chỉ tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Ngày 26-7, BN thấy mệt, bị ho, sốt, điều trị tại BV 199 (Bộ Công an); 21 giờ cùng ngày, BN được chuyển đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà. Ngày 27-7, BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh 435 (BN 435): BN nữ, 29 tuổi, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, nhân viên Khoa y học cổ truyền - BV Đà Nẵng. Ngày 27-7, BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh 436 (BN 436): BN nam, 66 tuổi, xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Ca bệnh 437 (BN 437): BN nam, 61 tuổi, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Ca bệnh 438 (BN 438): BN nam, 56 tuổi, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. BN 436, BN 437, BN 438 đều là BN của Khoa hồi sức tích cực - chống độc, BV Đà Nẵng. Ngày 27-7, các BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.