Sản phụ trải nylon sinh con bên vệ đường

Trước đó, vào ngày 8-10, cũng tại Nghệ An, anh Lương Văn Xiêng (25 tuổi, trú bản Xói Voi, xã biên giới Nhôn Mai, huyện Tương Dương, Nghệ An) chở vợ là chị Moong Thị Hiền ra Trung tâm Y tế huyện Quế Phong (Nghệ An) để sinh con. Tuy nhiên, trên đường đi vợ vỡ ối, sinh con bên đường, anh Xiêng đã đỡ đẻ cho vợ thành công rồi đặt con trai tên Đường.