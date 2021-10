Chương trình "Tiếp sức người lao động" hỗ trợ nhà trọ, xét nghiệm COVID-19 và giới thiệu việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM (Yescenter) thực hiện, diễn ra từ ngày 1-10 đến 30-11-2021. Nhiều người lao động từ các tỉnh thành đã gọi điện để được tư vấn, tìm kiếm việc làm sau dịch.

Hỗ trợ giảm giá thuê trọ, xét nghiệm COVID-19 và tìm việc làm

Chương trình được triển khai tại 22 quận, huyện của TP.HCM và TP Thủ Đức. Ban thường vụ Thành đoàn TP.HCM cũng gửi văn bản về chương trình cho 63 tỉnh thành trong cả nước để hỗ trợ phối hợp thực hiện.

"Nhiều người dân từ các tỉnh Ninh Thuận, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre, Bình Dương đã gọi đến chương trình để nghe hỗ trợ việc làm. Tuy nhiên, do đang chờ phương án di chuyển giữa các tỉnh tới TP.HCM nên trước mắt trung tâm chỉ tư vấn những công việc phù hợp cho người dân" - chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Dịch vụ việc làm (Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM) cho biết.



Người lao động gọi tổng đài 1088 nhấn 155 hoặc số điện thoại trên hình để nghe tư vấn việc làm miễn phí tại TP.HCM. Ảnh: TTCC

Trung tâm đang vận động những bộ kit xét nghiệm miễn phí để hỗ trợ người lao động. Sau 2 ngày khởi động, trung tâm đã xét nghiệm nhanh cho những lao động đến tìm việc tại trung tâm. Người lao động cũng có thể dùng kết quả xét nghiệm này để tới các doanh nghiệp phỏng vấn xin việc.

Để giúp người lao động yên tâm có nơi ở để tìm việc làm, trung tâm đã liên hệ với nhiều nhà trọ hỗ trợ giảm giá thuê trọ. Đã có khoảng 60 phòng trọ cam kết miễn phí 1 tháng đầu và 150 khu trọ giảm 30-50% giá thuê trọ cho người lao động.

Ngoài ra, trung tâm cũng kết nối với hơn 170 doanh nghiệp (DN) đang có nhu cầu tuyển dụng tại TP.HCM. Hiện tại, có hơn 50.000 chỉ tiêu tuyển dụng ở tất cả các lĩnh vực, nhiều nhất là lao động phổ thông. Nhiều DN cần tuyển công nhân có tay nghề, công nhân kĩ thuật, nhân viên bán hàng, kế toán.

Chị Thảo cũng chia sẻ thêm: "Đối với sinh viên mới ra trường, có nhiều DN tuyển dụng liền, một số DN tuyển những bạn đã có ngành nghề trước đó. Sinh viên có thể liên hệ với trung tâm để được hỗ trợ đến các DN tuyển dụng những ngành nghề liên quan đến chuyên ngành của các bạn".

Để liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM (Yescenter), người dân gọi đến tổng đài 1088 nhấn 155 hoặc số điện thoại 0936508505.

Mong chờ ngày trở lại TP.HCM làm việc

Trương Thị Diễm Phúc (22 tuổi) là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân Văn - ĐHQG TP.HCM đang chờ tốt nghiệp. Sau khi dịch bùng phát, Phúc không về quê mà ở lại thành phố. Trong dịch, cô tự ôn Tiếng Anh để hỗ trợ tìm việc làm sau này.



Dương Thanh An mong sớm được trở lại thành phố để tiếp tục công việc. Ảnh: NVCC

Cô cho rằng thị trường việc làm ở TP.HCM luôn rất nóng và đa dạng ngành nghề để sinh viên lựa chọn. Phúc nói: "Ở lại TP, tôi được tiêm đủ hai mũi vắc xin. Đây là điều kiện nhiều công ty tuyển dụng cần để tuyển lao động. Hơn hết, khi nhiều lao động chưa trở lại TP kịp, tôi nghĩ mình có nhiều cơ hội hơn trong việc tìm kiếm việc làm phù hợp với mình".

Giống như Diễm Phúc, Nguyễn Trần Huyền My (22 tuổi, sống tại Quảng Trị) cũng vừa tốt nghiệp trường Đại học Luật Huế. Huyền My có dự định sau khi tốt nghiệp sẽ vào TP.HCM tìm việc làm, nhưng không ngờ dịch bệnh kéo dài nên đã thất nghiệp 3 tháng. Hiện tại, cô mong muốn tìm công việc liên quan đến chuyên ngành mình học như pháp chế của công ty hoặc nhân viên mảng nhân sự.

"Tôi cũng không ngại làm việc trái nghề, chỉ mong có một công việc ổn định kiếm thêm thu nhập giúp gia đình. Tôi cũng tìm kiếm công việc ở các trang web tìm kiếm việc làm tại TP.HCM và nộp thử. Hiện tại, tôi rất mong TP ổn định hơn để có thể xách balo và đi để kiếm việc làm" - My tâm sự.

Còn Dương Thanh An (23 tuổi) đang chờ ngày để quay lại thành phố làm việc. Trước đây, An làm đồng thời hai công việc nhân viên vận hành hồ bơi và bartender của một nhà hàng tại TP.HCM. Do dịch, nhà hàng và hồ bơi đóng cửa, An về quê tại Quảng Trị và xem đây là dịp nghỉ ngơi, xốc lại tinh thần chuẩn bị cho ngày trở lại thành phố.