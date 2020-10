Tiếp tục có người trúng 5 tỉ đồng của xổ số Max 3D+

Sau kỳ quay #00222 của sản phẩm Max 3D+ mới đây, Vietlott công bố đã tìm ra 5 giải Nhất với tổng trị giá 5 tỉ đồng. Tấm vé may mắn trên cùng thuộc về một người chơi duy nhất nhờ dự thưởng 5 lần cho một bộ số.

Giải Nhất của Max 3D+ trị giá 5 tỉ đồng vừa tìm được chủ nhân.



Cụ thể, tấm vé trúng 5 tỉ đồng của Max 3D+ có chứa bộ số 668 và 415. Cả hai con số ba chữ số nói trên đều trùng khớp với bộ số trúng giải Nhất nên hiển nhiên người chơi trở thành tỉ phú Vietlott mới nhất. Với số tiền dự thưởng 50.000 đồng thay vì 10.000 đồng như thông thường, người chơi này đồng thời nâng giải thưởng của mình từ 1 tỉ đồng lên thành 5 tỉ đồng.

Điều đáng nói là dù người chơi lựa chọn bộ số 668 - 415 hay đảo lại 415 - 668 đều sẽ trúng thưởng như nhau. Hay nói cách khác, Vietlott tính con số trùng khớp chứ không quan tâm tới thứ tự lựa chọn. Do đó, nó giúp tăng cơ hội trúng thưởng cho người chơi xổ số Max 3D+ so với cách dò số phải theo đúng thứ tự.

Tấm vé trúng được người chơi mua với giá trị gấp 5 lần.



Ngoài dò số đảo như trên, Max 3D+ còn mang tới những cách dò số độc đáo chưa từng có trên thị trường. Dù là dò ngang hay dò dọc, trùng chỉ 1/2 bộ số hay cả bộ số, người chơi đều sẽ trúng thưởng: 40.000 đồng (giải Bảy), 150.000 đồng (giải Sáu), 1 triệu đồng (giải Năm), 5 triệu đồng (giải Tư), 10 triệu đồng (giải Ba), 40 triệu đồng (giải Nhì) hay 1 tỉ đồng (giải Nhất).

Các trị giá giải thưởng nói trên tương ứng với chỉ 10.000 đồng dự thưởng. Nếu người chơi dự thưởng cao hơn (tối đa 20 lần) thì giá trị giải thưởng cũng sẽ tăng lên tương ứng, tức có thể lên tới 20 tỉ đồng nếu trúng giải Nhất, 800 triệu đồng nếu trúng giải Nhì…

Thực tế đã có trường hợp trúng 20 tỉ đồng giải Nhất, chưa kể 26 triệu đồng các giải phụ. Đó là anh Ân, 24 tuổi, ngụ tại TP.HCM. Sau khi trừ hơn 2 tỉ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân (10% phần vượt 10 triệu đồng), anh Ân đã thực nhận hơn 18 tỉ đồng qua hình thức chuyển khoản một lần.

Chàng trai 9X từng trúng giải Nhất trị giá 20 tỉ đồng của Max 3D+.



Nói thêm về trường hợp này, anh Ân đã mua hai tấm vé với cùng một bộ số 044 - 123. Tấm vé đầu tiên được anh mua vào chiều 17-5 (trúng giải nhất 1 tỉ đồng, do dự thưởng 10.000 đồng). Tấm vé thứ hai được anh mua vào sáng 18-5 (trúng giải nhất 19 tỉ đồng, do dự thưởng 190.000 đồng). Dù bộ số 044 - 123 mà anh Ân lựa chọn đảo ngược so với kết quả quay thưởng là 123 - 044, nhưng không ảnh hưởng tới việc dò số.

Khi được hỏi về lý do mua hai tờ vé khác nhau nhưng lại cùng dãy số 044 - 123, anh Ân từng chia sẻ: “Tôi mua vé ngẫu nhiên thôi. Sau khi mua tờ vé đầu tiên về, tôi với anh trai thấy số 044 và 123 đẹp nên hôm sau ra mua thêm với số tiền dự thưởng gấp 19 lần”.

Ngoài anh Ân trúng 20 tỉ đồng và vị khách hàng vừa trúng 5 tỉ đồng chưa lộ diện, những trường hợp trúng giải Nhất trị giá 1 - 2 tỉ đồng của Max 3D+ cũng không hề hiếm. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 tới nay đã có hơn 44 giải Nhất trị giá tiền tỉ và hàng trăm ngàn vé Max 3D+ trúng thưởng ở các hạng giải còn lại.