Thêm hơn 103.000 lọ thuốc remdesivir được phân bổ Bộ Y tế ngày 27-8 phân bổ 103.680 lọ thuốc remdesivir điều trị Covid-19 cho 33 đơn vị, phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19. 12 bệnh viện (trong đó có các trung tâm hồi sức tích cực COVID-19), 21 Sở Y tế tỉnh, thành gồm Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Bến Tre, Kiên Giang, Hậu Giang, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Nghệ An, An Giang, Tiền Giang và Tây Ninh nhận thuốc đợt này.