TP.HCM: Tặng 306 phần quà cho công nhân bị tai nạn lao động

Sáng 26-4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM đã tổ chức họp mặt, tặng quà cho 306 công nhân bị tai nạn lao động nhân ngày Quốc tế lao động 1-5. Đồng thời tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà tại nhà 6 công nhân bị tại nạn lao động nặng (mỗi phần quà gồm sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và quà trị giá 300 ngàn đồng).



Bà Trần Thị Diệu Thúy thăm hỏi, động viên bà Nhàn. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG.

Ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. HCM cho biết Công đoàn TP đã có nhiều hoạt động hết sức cụ thể, thiết thực để đảm bảo an toàn, sức khỏe của người lao động (NLĐ) như phối hợp với người sử dụng LĐ thường xuyên khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ, nhất là NLĐ làm các công việc nặng nhọc, độc hại. Xây dựng và quản lý mạng lưới an toàn - vệ sinh viên trong các doanh nghiệp; Tuyên truyền phổ biến về chính sách pháp luật, kiến thức về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người sử dụng LĐ và NLĐ...



Bà Nguyệt xúc động trước những lời thăm hỏi, động viên.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM đã đến thăm, tặng quà bà Mai Thị Kim Nhàn (54 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) bị tai nạn lao động cụt bàn tay phải. Dù đã được bảo hiểm chi trả viện phí, thuốc men trong khoảng thời gian chữa trị vết thương, cũng như hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng nhưng hoàn cảnh gia đình bà Nhàn khó khăn. Hàng ngày bà vẫn đi giúp việc nhà và nhặt ve chai để kiếm sống.

"Tôi rất cảm ơn liên đoàn đã quan tâm đến tôi và các công nhân bị tai nạn khác. Tôi mong người lao động ngày càng được bảo vệ nhiều hơn, tránh các trường hợp tai nạn đáng tiếc xảy ra như tôi ngày trước", bà Nhàn xúc động.

Tiếp đó, đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà cho bà Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 1947, ngụ quận Phú Nhuận). Bà Nguyệt bị bỏng nặng với tỉ lệ thương tật 81% do vụ nổ lò hấp thanh trùng để lại. Đến nay, ở tuổi 72 bà thường xuyên đau bệnh, chồng bà cũng đang bị suy thận.