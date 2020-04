Trao quà, phát cơm từ thiện nên báo trước với địa phương

Chiều 4-4, PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết hiện không ít đơn vị, cá nhân tổ chức trao quà, phát cơm từ thiện cho người nghèo, người không việc làm do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

“Làm từ thiện là điều tốt, tuy nhiên không được bỏ qua điều kiện an toàn thực phẩm trong từng phần cơm trao cho người nghèo. Cần tránh tập trung cùng lúc đông người vừa gây mất an ninh trật tự vừa dễ có nguy cơ lây nhiễm bệnh” – bà Lan nói.



Tụ tập đông người nới trao quà và phát cơm từ thiện dễ có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Ảnh: TRẦN NGỌC

Theo bà Lan, đơn vị hoặc cá nhân muốn tổ chức trao quà, phát cơm từ thiện nên liên hệ chính quyền địa phương để được hướng dẫn và hỗ trợ giữ gìn trật tự, không tập trung đông người cùng lúc. Người nhận quà phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn.



“Trao quà, phát cơm cho người nghèo phải thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì ý nghĩa của việc làm từ thiện mới trọn vẹn” – bà Lan nêu quan điểm.

Trước đó, UBND xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM yêu cầu một tiệm vàng trên địa bàn ngừng việc phát cơm từ thiện cho đến khi hết dịch COVID-19. Lý do là không đảm bảo an ninh trật tự và dễ có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 do tập trung đông người.

Tương tự, UBND phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM cùng chủ nhà phải treo tấm bảng “không tổ chức phát quà” để tránh hiện tượng nhiều người tìm đến tập trung đông đúc, ảnh hưởng công tác phòng chống dịch bệnh.