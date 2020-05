Vụ hàng rong tiếp xúc bệnh nhân COVID-19: Sẽ kỷ luật cán bộ

Ngày 25-5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu đã họp về trách nhiệm khi để xảy ra vụ người bán hàng rong vào khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.



Lỗ hổng phía sau Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu do còn tranh chấp nên chưa thể xây tường khép kín và người bán hàng rong hay đi lén vào lối này. Ảnh: CTV

Chủ tich UBND tỉnh Bạc Liêu, ông Dương Thành Trung, cũng là Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhấn mạnh 2 điểm sai phạm. Một là để cho ông V., người bán hàng rong tiếp xúc với bệnh nhân 275. Hai là việc tham mưu cách ly xóm Huế, cho Trường tiểu học Kim Đồng tạm nghỉ vài ngày.

Theo ông Trung, để người bán hàng rong tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 là một lỗ hổng và các công an có trách nhiệm ở khu vực này phải bị xử lý. Ông Trung đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đình chỉ công tác các công an liên quan, kiểm điểm và có hình thức kỷ luật.

Việc tham mưu cách ly xóm Huế, cho tạm nghỉ học đối với Trường Tiểu học Kim Đồng, theo ông Trung, UBND TP Bạc Liêu không tuân thủ chỉ đạo của cấp trên. Cụ thể, sau khi ông V. bán hàng rong xét nghiệm âm tính, Ban chỉ đạo đã có chỉ đạo rõ, nhưng UBND TP. Bạc Liêu vẫn để văn bản tham mưu cách ly xóm Huế và cho Trường Tiểu học Kim Đồng tạm nghỉ lọt ra ngoài. Việc làm này gây hoang mang dư luận, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Ông đề nghị đình chỉ công tác để kiểm điểm, kỷ luật các cán bộ liên quan vụ việc tại Văn phòng UBND TP. Bạc Liêu, kỷ luật, chuyển công tác người tham mưu. Kiểm điểm trách nhiệm ông Lê Hoàng Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu, người đã ký văn bản tham mưu.

Đối với Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu, theo ông Trung là cán bộ do tỉnh ủy Bạc Liêu quản lý nên đề nghị tỉnh ủy xem xét kỷ luật.

Như PLO đã thông tin, chiều 16-5-2020, ông V. bán hàng rong đã lén tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 số 275 đang điều trị trong khu cách ly thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Ông bán trà đá đường, thuốc hút cho bệnh nhận này 3 lần trong một buổi chiều. Cả 3 lần tiếp xúc họ đều có đeo khẩu trang.

Đến ngày 19-5-2020, thông tin về vụ tiếp xúc này được báo đến Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, thông qua một tấm ảnh do một bệnh nhân COVID-19 chụp lại gửi email.

Lập tức ông V. cùng vợ và con cùng 1 người hàng xóm bị đưa vào cách ly tập trung. Tuy nhiên kết quả xét nghiệm, cả 4 trường hợp này đều âm tính với virus SARS-CoV-2.