Vụ trường Gateway: Sẽ khởi tố bị can khi có đủ tài liệu!

12:30: Bà Phan Thị Thu Hà, Chánh văn phòng UBND quận Cầu Giấy tuyên bố kết thúc buổi họp báo. Nhiều câu hỏi của báo chí vẫn còn bị bỏ ngỏ, chưa được giải đáp.



Bà Hà nói đây là buổi cung cấp thông tin sơ bộ ban đầu, sau này có những kết quả tiếp theo sẽ tiếp tục thông tin tới báo chí.

12:25: Về cơ chế giám sát đưa đón học sinh, ông Anh cho hay theo cơ chế, Phòng GD-ĐT chỉ đưa ra văn bản đề nghị các Trường đảm bảo việc đưa đón an toàn cùng các cuộc kiểm tra chuyên môn.

Trả lời câu hỏi sau vụ việc, UBND quận Cầu Giấy sẽ có những biện pháp nào để đảm bảo không xảy ra sự việc tương tự. Ông Anh hầu như chỉ đề cập đến các vấn đề “tăng cường”. Theo đó, Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy đã tham mưu UBND quận ban hành văn bản yêu cầu các trường tăng cường việc đảm bảo an toàn khi đưa đón học sinh. Phía phòng cũng sẽ tăng cường kiểm tra, yêu cầu các đơn vị trường đảm bảo việc này.

12:20: Tiếp tục thông tin về vụ việc, ông Trần Văn Hóa, phó trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết cháu bé tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện.

Còn theo ông Phạm Ngọc Anh, theo quy định không có trường quốc tế mà có thể do các trường sử dụng tên này để thu hút học sinh, thực tế chỉ có trường có yếu tố nước ngoài.



Ông Phạm Ngọc Anh (bìa trái) Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy. Ảnh: TUYẾN PHAN

Phòng GD-ĐT Cầu Giấy có văn bản yêu cầu các trường chú trọng, đảm bảo việc đưa đón học sinh. Còn cách thức ra sao thì phụ thuộc vào đặc trưng của từng trường. Gateway cũng có phần mềm quản lý đưa đón học sinh riêng, nhưng do mới đưa vào vận hành nên cũng chưa có đủ người.

Khi báo chí truy vấn tại sao lại không có đủ người, ông Anh nói phần mềm quản lý điểm danh học sinh là do trường vận hành, việc thiếu người có thể do nhà trường bỏ sót phần này, sẽ cho kiểm tra lại .

Khi cơ quan báo chí đặt câu hỏi tại sao buổi họp báo hôm nay không có sự tham gia của đại diện nhà trường. Ông Anh đề nghị báo chí nếu cần có thể liên hệ với nhà trường vì đây là buổi thông tin của UBND quận.

12:05: Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy Trần Văn Hóa cho biết sau khi nhận tin báo, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng vào cuộc điều tra. Về nguyên nhân tử vong, đại diện Công an quận Cầu Giấy chưa đưa ra câu trả lời cụ thể mà nói sẽ sớm điều tra và cung cấp thông tin.



Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy Trần Văn Hóa. Ảnh: TUYẾN PHAN

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy đã báo cáo Công an TP Hà Nội, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương làm rõ; sử dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 3 giờ sáng đã bàn giao cho gia đình. Căn cứ vào tài liệu, ban đầu xác minh có dấu hiệu hình sự và ra quyết định khởi tố vụ án. Hiện cơ quan công an đã triệu tập tất cả những người liên quan, việc khởi tố bị can sẽ phải căn cứ vào tài liệu điều tra; sẽ xem xét trách nhiệm từng người, từng hành vi, xử lý đúng quy định pháp luật.

Còn về quy trình đưa đón học sinh của trường Gateway, sự vô trách nhiệm của giáo viên khi tới gần một ngày mới phát hiện cháu bé trên xe ô tô, ông Phạm Ngọc Anh, trưởng phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy, cho biết đã tham mưu ban hành văn bản tới các nhà trường việc đưa đón đảm bảo an toàn cho học sinh.

Theo ông Anh, mỗi một trường đều có quy trình riêng và nghiêm ngặt. Trong văn bản, cơ quan này đã nhấn mạnh việc đón, trả học sinh như thế nào để đảm bảo an toàn. Sở đã yêu cầu nhà trường, HĐQT làm rõ trách nhiệm thuộc về cá nhân nào.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: TUYẾN PHAN

11:45: Họp báo bắt đầu với sự có mặt của ông Trần Văn Hóa, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy; bà Đặng Thị Linh, Phó viện trưởng VKSND quận; ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng GD&ĐT quận và bà Phan Thị Thu Hà, Chánh văn phòng UBND quận.

Theo quận Cầu Giấy, sáng 6/8, ông Doãn Quý Phiến lái xe buýt số 19 chở bà Nguyễn Bích Quy là nhân viên đưa đón học sinh của trường Gateway đi đón học sinh. Xe này sau đó đón cháu Long tại tòa nhà Trung Yên Plaza ở quận Cầu Giấy.

Long ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Khi các học sinh khác xuống xe, ông Phiến và bà Quy khôngkiểm tra nên không biết cháu Long còn trên xe. Sau đó, tài xế đưa ôtô xe về bãi trông giữ. Chiều cùng ngày, tài xế đánh xe về trường đưa học sinh về nhà thì phát hiện sự việc.

Cũng trong sáng 7-8, Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người, theo điều 128 Bộ luật Hình sự.



Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT Cầu Giấy vào sáng 7-8: Sáng 6-8, xe buýt số 19 do lái xe Doãn Quý Phiến điều khiển, cùng nhân viên hỗ trợ quản lý là cô Nguyễn Bích Quy đi đón học sinh.

6 giờ 55 cùng ngày, bé trai LHL được đón tại khu vực phố Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Khi học sinh đã lên hết xe, cô Nguyễn Bích Quy kiểm số lượng, thấy có 13 học sinh trên xe. Lúc này học sinh L.H.L ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe. Tại cổng trường khi dừng xe, có 2 học sinh đi học ngày đầu tiên khóc rất nhiều nên cô Quy đã đưa 2 cháu vào trường và lên phòng ăn. Cô Quy không kiểm tra và không đếm lại số lượng học sinh rời xe.







Báo cáo của Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy, Hà Nội về sự việc.

Đặc biệt, báo cáo cho thấy trên tài liệu bàn giao với nhà trường khi trả học sinh từ cô Quy ghi nhận không có vấn đề gì xảy ra.

Trên lớp, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy - phụ trách lớp 1 Tokyo điểm danh học sinh vào lúc 7 giờ 50 và đã nhập thông tin vào phần mềm có vắng một học sinh. Vậy nhưng nhà trường đã không liên lạc với phụ huynh học sinh để trao đổi về việc con họ vắng mặt.

Đến 16 giờ cùng ngày, khi đưa trả học sinh về gia đình, cô Quy phát hiện LHL bất tỉnh trên xe, người tím tái. Một cán bộ của trường đã đưa cháu vào phòng cấp cứu. Hai nhân viên y tế thực hiện sơ cứu, đồng thời liên lạc với phụ huynh và cấp cứu 115.

Trường quốc tế Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội), nơi xảy ra sự việc. Ảnh: AN HIỀN

11:30: Đã hơn 30 phút so với dự kiến nhưng vẫn chưa có lãnh đạo nào tới để họp báo được bắt đầu.

Liên quan đến sự việc, sáng 7-8, Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết bà cảm thấy rất đau lòng khi tiếp nhận vụ việc.

"Qua vụ việc này có thể thấy sự tắc trách của trường Gateway. Bởi về quản lý và về quy trình đưa đón trẻ, rõ ràng trách nhiệm trước hết thuộc về nhà trường, khi đã thực hiện dịch vụ đưa đón trẻ thì phải đảm bảo an toàn về xe cộ, nếu xe hợp đồng thì có hợp đồng của nhà xe. Trong trường hợp này, cần quy rõ trách nhiệm của nhà xe khi chưa thể hiện được sự an toàn của trẻ", bà Nghĩa nói.



Rất đông phóng viên báo chí có mặt chờ bắt đầu buổi họp báo. Ảnh: TUYẾN PHAN

11:20: Trưa 7-8, UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) tổ chức họp báo thông tin về vụ việc cháu bé lớp 1 trường quốc tế Gateway tử vong trên xe ô tô. Dự kiến buổi họp báo sẽ diễn ra lúc 11 giờ nhưng đến giờ vẫn chưa bắt đầu.

Dự kiến chủ trì họp báo có bà Lê Thị Thủy - trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy Cầu Giấy, bà Phan Thị Thu Hà - chánh Văn phòng UBND quận Cầu Giấy, ông Phạm Ngọc Anh - trưởng phòng Giáo dục-Đào Tạo quận Cầu Giấy và lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết Sở đã nắm được thông tin về vụ việc, đồng thời yêu cầu nhà trường, Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy quan tâm, động viên, hỗ trợ gia đình lo tang lễ cho cháu bé.

Ngay tối 6-8, lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy cũng đã đến Bệnh viện E (Hà Nội), nơi cháu bé cấp cứu để thăm hỏi, động viên gia đình. Được biết, trường Quốc tế Gateway là trường ngoài công lập, theo phân cấp thuộc quản lý của quận, huyện, vì vậy Sở yêu cầu trường báo cáo UBND quận Cầu Giấy về vụ việc; đồng thời, phối hợp ngành chức năng điều tra làm rõ.



Hàng trăm cơ quan báo chí trên địa bàn TP Hà Nội đã tới để đưa tin. Ảnh: TUYẾN PHAN

Hiện trường quốc tế Gateway đã tạm đình chỉ các nhân sự có liên quan đến vụ việc để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời cho biết đang rà soát và thiết lập lại toàn bộ quy trình liên quan đến mọi hoạt động của nhà trường và đưa ra những đối sách nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.



Trước đó, vào chiều 6-8, cháu L.H.L (6 tuổi) được phát hiện bất tỉnh trên xe buýt đưa đón học sinh tại trường quốc tế Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội).

Bé L (nhà ở phố Trung Hòa, Cầu Giấy) được bố mẹ đưa đến điểm chờ xe buýt trước tòa nhà Trung Yên Plaza lúc 6h55 sáng cùng ngày. Cháu lên xe buýt số 19 biển 29B-06956 do lái xe Đoàn Quý Phiến cầm lái, cô Nguyễn Bích Quy giám sát đến trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway (số 89 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy), cách nhà khoảng 3 km.

Bé L. con trai duy nhất trong gia đình, ngày 6-8 cũng là buổi đi học thứ hai của cháu ở trường Gateway.



Cha bé trai (giữa) và đại diện trường Gateway tại BV E chiều tối 6-8.