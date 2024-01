Xác định nguyên nhân vụ va máy bay ở Nhật

(PLO)- Chính quyền Nhật cho biết nguyên nhân vụ va máy bay có thể là do chiếc máy bay của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật cất cánh khi chưa được phép.

Ngày 3-1, chính quyền Nhật công bố nguyên nhân vụ va nhau giữa chiếc máy bay chở khách của hãng Japan Airlines và máy bay động cơ phản lực của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật tại sân bay Haneda (thủ đô Tokyo).

Theo kết luận, chiếc máy bay chở khách của hãng Japan Airlines đã được cấp phép hạ cánh.

Tuy nhiên, bản ghi âm cuộc trò chuyện với bộ phận điều khiển không lưu cho thấy máy bay của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật chưa được phép cất cánh, theo hãng tin Reuters.

Hiện trường vụ va máy bay ở sân bay Haneda (Tokyo, Nhật) ngày 2-1. Ảnh: KYODO NEWS

Cụ thể, một quan chức thuộc Cục hàng không dân dụng Nhật cho biết rằng máy bay chở khách đã được phép cất cánh, song máy bay của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật chỉ mới được lệnh di chuyển đến điểm chờ gần đường băng.

Không có dấu hiệu nào cho thấy máy bay này đã được phép cất cánh.

Vụ tai nạn nói trên, xảy ra vào ngày 2-1, đã khiến 5/6 thành viên Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật thiệt mạng. 367 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn máy bay của Japan Airlines rất may vẫn an toàn sau vụ việc, theo tờ The Japan Times.

DƯƠNG KHANG