Xây dựng cầu Hiếu Liêm để làm dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng 29/12/2024 15:11

(PLO)- Ngày 29-12, Ban Quản lý dự án điện 3 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã phối hợp với nhà thầu tổ chức lễ triển khai thi công xây dựng cầu Hiếu Liêm thuộc dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN cho biết: Cách đây đúng 40 năm công trình thủy điện Trị An chính thức được khởi công xây dựng với sự hỗ trợ về tài chính và công nghệ của Liên Xô.

Dự án nhà máy thuỷ điện Trị An chính thức khánh thành vào năm 1991 với 4 tổ máy, tổng công suất thiết kế 400 MW, sản lượng điện trung bình hằng năm hơn 1,7 tỉ KWh.

Sau khi đi vào hoạt động, công trình thủy điện Trị An đã góp phần cung cấp nguồn năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của 16 tỉnh thành phía Nam, đảm bảo nguồn nước công nghiệp và sinh hoạt cho hàng triệu người dân, nước tưới cho hơn 20 ngàn ha ruộng, đất khu vực hạ lưu. Trong suốt quá trình vận hành, công trình thuỷ điện Trị An luôn đảm bảo hiệu quả, an toàn.

Để đáp ứng nhu cầu phụ tải tiêu dùng tăng cao và tận dụng lượng nước xả thừa vào mùa lũ hàng năm, Tập đoàn EVN đã đề xuất đầu tư dự án Nhà máy thuỷ điện Trị An mở rộng và được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 và được điều chỉnh lần 1 ngày 20/4/2023, lần 2 ngày 28/3/2024.

Dự án Nhà máy thuỷ điện Trị An có tổng công suất đặt 200MW, gồm 2 tổ máy, mỗi tổ có công suất 100MW. Sau khi đưa vào vận hành sẽ góp phần tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực Miền Nam, đặc biệt là trong các giờ cao điểm. Từ đó, góp phần cải thiện chế độ làm việc của hệ thống điện qua đó góp phần giảm chi phí sản xuất của hệ thống điện Quốc gia; tận dụng tối đa khả năng của dòng chảy và góp phần giảm giảm phát thải CO2; giảm bớt cường độ làm việc của các tổ máy của nhà máy hiện hữu, kéo dài thêm tuổi thọ của thiết bị.

Công trình cầu Hiếu Liêm là hạng mục quan trọng của dự án Nhà máy thuỷ điện Trị An, được phê duyệt là công trình cấp II với chiều dài 249,5m, rộng 9m. Cầu được xây dựng với mục đích để phục vụ vận chuyển vật tư, thiết bị trong quá trình thi công dự án. Sau khi dự án hoàn thành cầu Hiếu Liêm được để phục vụ nhu cầu giao thông đi lại cho người dân trong vùng, giúp kết nối giao thông và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN phát biểu.

Việc triển khai thi công hạng mục công trình cầu Hiếu Liêm có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo mục tiêu khởi công công trình chính của Dự án Nhà máy thuỷ điện Trị An mở rộng theo kế hoạch.

Trong thời gian vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam luôn chỉ đạo sát sao Ban Quản lý Dự án điện 3 phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tỉnh Đồng Nai, huyện Vĩnh Cửu để được hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, đền bù GPMB... Đến nay, các công tác chuẩn bị phục vụ triển khai thi công hạng mục công trình cầu Hiếu Liêm đã hoàn tất theo quy định về đầu tư xây dựng.

"Hôm nay, được sự đồng ý của Chính quyền tỉnh Đồng Nai, Tập đoàn EVN, Ban QLDA Điện 3 phối hợp với nhà thầu trúng thầu gói thầu thi công xây lắp cầu Hiếu Liêm - Công ty CP Tập đoàn Thành Huy tổ chức Lễ triển khai thi công xây dựng công trình cầu Hiếu Liêm thuộc Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng.

Thay mặt Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tôi yêu cầu Ban QLDA điện 3, nhà thầu, các đơn vị tư vấn…cùng nhau đoàn kết, nỗ lực cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao... đưa công trình cầu Hiếu Liêm sẽ hoàn thành đạt và vượt tiến độ đề ra, góp phần vào thành công của Dự án NMTĐ Trị An mở rộng" - ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết.