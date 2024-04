Xảy ra 10 vụ giết người trong quý I ở Long An 04/04/2024 14:33

Tội phạm giết người Long An có chiều hướng gia tăng về số vụ và đối tượng gây án. Trong đó có một số vụ án phức tạp, tính chất và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; thậm chí có đối tượng gây án thực hiện hành vi phạm tội manh động, dã man, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Nhiều vụ giết người xảy ra

Theo số liệu thống kê của UBND tỉnh Long An, quý I-2024 trên địa bàn tỉnh xảy ra 10 vụ giết người làm tử vong 10 người. Trong đó, huyện Đức Hòa xảy ra 5 vụ, huyện Bến Lức 2 vụ, các huyện Cần Đước, Cần Giuộc và Tân Thạnh mỗi huyện xảy ra 1 vụ.



Những vụ giết người xảy ra chủ yếu do nguyên nhân mâu thuẫn gia đình 1 vụ; mâu thuẫn bột phát liên quan bia rượu, gây rối (5 vụ); mẫu thuẫn tình cảm 1 vụ và 3 vụ liên quan vay tiền.

Hiện trường vụ án Thạch Thị Ngọc Tiên đâm người tình tử vong. Ảnh: CTV

Điển hình như sáng ngày 5-2, tại xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc xảy ra vụ án mạng làm 1 nam thanh niên tử vong tại chỗ. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Cần Giuộc phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra, truy xét đối tượng.

Đến 10 giờ cùng ngày, lực lượng công an bắt được nghi phạm là Thạch Thị Ngọc Tiên (34 tuổi, ngụ xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng). Tiên khai nhận có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân và ra tay sát hại nạn nhân do mâu thuẫn liên quan chuyện vay nợ.

Con dao Phạm Hữu Phước dùng đâm nạn nhân tử vong. Ảnh: CTV

Hay vào ngày 8-2, trên địa bàn huyện Tân Thạnh xảy ra vụ giết người do mâu thuẫn bộc phát sau khi sử dụng rượu bia. Phạm Hữu Phước (45 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) đã dùng dao đâm bạn nhậu tử vong tại chỗ.

Các hung thủ đã gây ra cái chết của một người đàn ông ở huyện Bến Lức đã bị bắt sau 48 giờ gây án. Ảnh: CA



Cũng trong cuối tháng 2, tại huyện Bến Lức, một nạn nhân đã bị kẻ phạm tội dùng dao đâm chết sau khi xảy ra mâu thuẫn.

Những vụ án giết người này có tính chất phức tạp, côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm như súng, mã tấu, phạm tội táo bạo có vụ gây bức xúc, dư luận xã hội.

Tăng cường phòng chống tội phạm giết người

Liên quan việc đấu tranh với các tội phạm giết người, ngày 2-4, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương về tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm giết người.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các ban, ngành tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm giết người nói riêng.

UBND huyện Bến Lức, biểu dương và trao thưởng nóng cho lực lượng công an bắt được thủ phạm sau 48 giờ gây án trên địa bàn. Ảnh: CA

Trong đó, chủ động nhận diện những vấn đề cụ thể có nguy cơ phát sinh tội phạm để tham mưu, đề xuất mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm nổi lên trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí nóng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án; tội phạm giết người, tội phạm do người bị bệnh tâm thần hoặc tiền sử bệnh tâm thần, đối tượng loạn thần “ngáo đá”,...

Kịp thời phát hiện các ổ, nhóm tội phạm có dấu hiệu nghi vấn hoạt động tội phạm như bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích, đánh bạc… để tập trung quản lý và có kế hoạch triệt phá, ngăn chặn.

Ông Nguyễn Văn Út. Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thường kỳ quý I năm 2024. Ảnh: LĐ

Công an các địa phương cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi côn đồ, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ hung khí… ngăn chặn kịp thời các vụ việc xô xát, những mâu thuẫn bộc phát dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, lực lượng công an tập trung thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhất là thực hiện quyền của công an cấp xã trong tiếp nhận, xác minh, giải quyết ban đầu tố giác tin báo về tội phạm, thẩm quyền của điều tra viên tại công an cấp xã để góp phần phòng ngừa, xử lý tội phạm.

Công an cần phối hợp các cấp, các ngành và địa phương thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự trên các lĩnh vực, nhất là các hoạt động kinh doanh các dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tội phạm như nhà hàng, quán bar, karaoke, quán ăn có rượu, bia… nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở, nhất là nhóm có nguy cơ phạm tội hoặc tái phạm tội.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp, Sở TT&TT, Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB và XH, Sở Y tế, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, UBMTTQ, các tổ chức thành viên, địa phương cùng các cơ quan truyền thông tăng cường các giải pháp tuyên truyền, ngăn ngừa tội phạm giết người.