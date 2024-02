Xe biển xanh Hội phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh: Xử phạt tài xế 2,5 triệu đồng

Chiều 9-2, nguồn tin cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông PHS (52 tuổi) số tiền 2,5 triệu đồng.

Ngoài ra ông S cũng bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hai tháng.

Xe 38A-066.88 vào sân bay Vinh (TP Vinh, Nghệ An) vào ngày 2-2.

Lí do, vào hồi 13 giờ 30 phút chiều 2-2, trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), lực lượng thuộc Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh phát hiện ông S (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) điều khiển xe công mang BKS 38A-066.88 (do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đăng kí sử dụng) đã vi phạm hành vi: Xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên quy định tại điểm e khoản 4 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 quy định VPHC trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng).

Ngoài ra, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện video và hình ảnh về chiếc mang BKS nêu trên (38A-066.88) vào sân bay Vinh (TP Vinh, Nghệ An) đón người trên chuyến bay từ TP.HCM- cảng hàng không Vinh.

Chiếc xe này đỗ đúng tuyến dừng, đỗ để đón hành khách của sân bay Vinh, nhưng khi di chuyển thì có bật đèn ưu tiên và còi hơi để yêu cầu các phương tiện nhường đường.

Chiếc xe nêu trên không thuộc diện được lắp đèn ưu tiên và còi hơi. Quá trình chờ (do chuyến bay bị chậm giờ) đón và di chuyển ở sân bay Vinh có bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh ngồi trên xe.

Trả lời báo chí, bà Nguyễn Thị Lệ Hà cho biết, ngày 2-2, bà Hà chúc tết các cán bộ lão thành đã nghỉ hưu ở tỉnh Nghệ An rồi tiện đường ra đón con gái đang mang bầu ở sân bay Vinh về Hà Tĩnh. Sau khi con gái bà Hà lên xe, tài xế có bật đèn, còi ưu tiên để chạy cho nhanh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng đã yêu cầu Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh để xem xét, xử lý nghiêm minh.

Đắc Lam