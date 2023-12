Xe chở gần 2.000 sản phẩm nhuộm tóc, phụ kiện máy tính... bị bắt tại Quảng Bình

Ngày 27-12, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Quảng Bình cho biết Đội QLTT số 3 vừa phát hiện và thu giữ gần 2.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu, không có hoá đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá.

Vào lúc 11 giờ 25 phút ngày 24-12, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Đội QLTT số 3 phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đón dừng để kiểm tra ô tô tải BKS 89C-064.49.

Phương tiện do ông Phạm Văn Quỳnh (ngụ huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) điều khiển.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm các sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu. Ảnh: LTH

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở hơn 1.980 sản phẩm mỹ phẩm, gồm: thuốc uốn tóc và thuốc nhuộm tóc các loại do nước ngoài sản xuất, 88 sản phẩm phụ kiện máy tính các loại do nước ngoài sản xuất và 80 cái vợt cầu lông do Trung Quốc sản xuất.

Tất cả số hàng đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa ngay tại thời điểm kiểm tra, là hàng hóa nhập lậu theo quy định.

Đội QLTT số 3 sau đó đã thiết lập hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định.

Theo Cục QLTT Quảng Bình, thực hiện đợt chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đơn vị đã chủ động xây dựng và thực hiện các biện pháp đấu tranh.

Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh trong phòng ngừa các vi phạm gây bất ổn cho thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhà sản xuất và người tiêu dùng.

BẢO THIÊN