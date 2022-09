Xe chở hàng chuyển phát nhanh cháy dữ dội

Ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, Phú Yên, cho biết cơ quan chức năng đang xác định thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe chở hàng chuyển phát nhanh trên quốc lộ 1 đoạn qua xã An Dân, xảy ra chiều nay, 2-9.

Theo ông Khoa, xe tải chở hàng chuyển phát nhanh 29H-765.96 do ông Vũ Mạnh Cường ngụ xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An điều khiển trên quốc lộ 1 theo hướng Nam – Bắc, đến đoạn qua xã An Dân thì bốc cháy dữ dội.

Cảnh sát PCCC - CHCN tỉnh Phú Yên đã điều động xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Khi đám cháy được dập tắt, toàn bộ hàng hóa trên xe bị lửa thiêu rụi, chiếc xe bị cháy trơ khung sắt. Rất may tài xế đã kịp thoát ra ngoài.