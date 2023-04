Xe đầu kéo va thành cao tốc TP.HCM - Trung Lương, thùng hàng rơi xuống đường

(PLO)- Một thùng hàng của xe đầu kéo Container đã bị rơi từ thành đường cao tốc trên không xuống mặt đường công vụ, khiến giao thông ùn ứ.

Vào khoảng 16h50 phút, xe Container 50LD-146.95 do tài xế Bùi Thanh Đồng (33 tuổi, ngụ phường Tân Khánh, TP Tân An, Long An) điều khiển lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, hướng từ miền Tây đi TP.HCM.

Khi đang lưu thông với tốc độ nhanh trên đoạn đường qua xã Tân Bửu, huyện Bến Lức thì bất ngờ phát hiện phía trước một xe tải đang dừng do hết dầu.

Tài xế Đồng đã bẻ lái gấp né tránh sang làn đường khẩn cấp thì va vào thành đường cao tốc.

Cú va chạm mạnh làm thùng xe chở toàn hạt điều rơi ra khỏi đường cao tốc rớt xuống đường công vụ phía dưới (khoảng cách từ mặt đường và đường công vụ cao khoảng 15m).

Riêng xe container và tài xế vẫn nằm trên thành đường cao tốc. Rất may thời điểm này, phía dưới đường công vụ không có ai qua lại.

Tại hiện trường thùng xe công 20 Feet bị va đập móp méo. Tài xế Đồng bị va đập chấn thương nhẹ.

Đến 18h làn đường cao tốc hướng đi TP.HCM bị ùn ứ kéo dài.

Đội tuần tra CSGT số 7 cao tốc TP HCM – Trung Lương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông.

HUỲNH DU