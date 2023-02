Xe khách va chạm với xe đầu kéo: 2 người chết, nhiều người bị thương

(PLO)- Vụ va chạm giữa ô tô khách và xe đầu kéo khiến hai người tử vong và một số hành khách bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 5-2, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vào khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, xe ô tô khách BKS Hà Nội do tài xế NVA (TP Hà Nội) điều khiển đi hướng Hà Nội – Lạng Sơn, đến km 28+100 quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Nà Phước, xã Vân Thuỷ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn thì va chạm mạnh với xe ô tô đầu kéo (BKS tỉnh Phú Yên) kéo xe rơ moóc do NMP (trú tại tỉnh Phú Yên) điều khiển đi hướng Lạng Sơn – Hà Nội.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ngoài tài xế, trên xe ô tô khách còn có một phụ xe là NTV (trú ở tỉnh Bắc Giang) và 5 hành khách.

Vụ tai nạn khiến phụ xe NTV tử vong tại chỗ, lái xe NVA tử vong tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Một số hành khách bị thương được cấp cứu tại các bệnh viện địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn khẩn trương đến hiện trường, điều tra, xử lý vụ việc đồng thời phân làn giao thông để các phương tiện di chuyển trên quốc lộ không bị ách tắc.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

PHI HÙNG